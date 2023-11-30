Sosyal medya fenomeni Jenna Lee açıldıkça açıldı! Bluzunu kaldırdı, eşofmanını aşağıya indirdi... Limitte kalınca gündem yarattı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde hayranlarının ilgisini toplayan Jenna Lee Instagram'ın beğenisini kazanan pozlarıyla nefesleri kesti. Mutfakta gri bluzu ve eşofman altıyla poz veren Lee gönderisine, "Kahvaltıda ne var, waffle mı yoksa krep mi?" notunu ekledi. Fenomen ismin bluzunu kaldırdığı ve eşofman altını indirdiği poz hayranlarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplayan Lee, kullanıcıların övgü dolu yorumlarını aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hem lezzetli hem de tatlı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle ilham vericisin" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Az daha gözükecek" yorumunu yaptı.