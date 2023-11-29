İtirafları sosyal medyanın gündemine yerleşti! "Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

YouTube'da 60.000'e yakın abonesi bulunan Truly'nin "Love Don't Judge" adlı internet programı yeni bölümünde 26 yaşındaki Katey ve 25 yaşındaki kocası Dan'ı konuk etti. Dünyanın her yerinden toplumun beklentilerinin sınırlarını zorlayan programa Katey ve Dan itiraflarıyla damga vurdu. Çift düğün gecelerinden sonra çok eşli bir ilişki içine girdiklerini söyledi.
"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"
Altı yıllık birlikteliklerini Eylül ayında İngiltere'nin Devon şehrinde düzenlenen bir düğün töreniyle nikah masasına taşıyan çift düğün günlerinde değişik bir deneyime adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kız arkadaşlarından birini yatak odalarına davet ettiklerini belirten Katey, "Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık. Her şey bir anda oldu. O benim en iyi arkadaşlarımdan biri, bu yüzden çok rahattı. Böyle özel bir günde bunu yapmak onu çok unutulmaz kılıyor. Gerçek benliklerimizi o gün yeniden keşfetme fırsatı bulduk" dedi.
İlişkilerine zarar verecek şekilde herhangi bir kıskançlık yaşamadıklarını dile getiren Dan, "Kıskançlık da bunun bir parçası, işleri daha heyecanlı hale getiriyor. Rızaya dayalı tek eşliliğin olmaması bizim kendi seçimimizdi. Ailem bunu kesinlikle onaylamadı ve bu yüzden artık benimle konuşmuyor" ifadelerini kullandı.