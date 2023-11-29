İtirafları sosyal medyanın gündemine yerleşti! "Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Altı yıllık birlikteliklerini Eylül ayında İngiltere'nin Devon şehrinde düzenlenen bir düğün töreniyle nikah masasına taşıyan çift düğün günlerinde değişik bir deneyime adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kız arkadaşlarından birini yatak odalarına davet ettiklerini belirten Katey, "Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık. Her şey bir anda oldu. O benim en iyi arkadaşlarımdan biri, bu yüzden çok rahattı. Böyle özel bir günde bunu yapmak onu çok unutulmaz kılıyor. Gerçek benliklerimizi o gün yeniden keşfetme fırsatı bulduk" dedi.