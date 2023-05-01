Taraftarı çıldırtan senaryo! Fenerbahçe şampiyonluk kupasını Galatasaray'ın stadında kaldırabilir! İşte şampiyonluk için tüm ihtimaller...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, zirve yarışını yakından ilgilendiren 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Siyah-Beyazlılar'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşma sonra şampiyonluk hesapları karışırken, Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin kazandığı haftayı puansız kapatarak yarışta büyük bir yara almış oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ta bu sonucun ardından puanını 65'e yükseltirken, ikinci Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye, Galatasaray ile olan puan farkını ise bitime 5 maç kala 5 puana düşürdü.

Haftanın perdesinin kapanmasının ardından şampiyonluk hesapları yeniden yapılmaya başlanırken, Fenerbahçe için Galatasaray'ın sahasında şampiyonluk kupasını alabilme ihtimali Galatasaray taraftarını adeta çıldırttı.

GALATASARAY'IN KRİTİK 5 MAÇI!

30 maçta 70 puan toplayan Galatasaray, 32. hafta sonunda 3 puan farkla liderliğini sürdürüyor. Son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray önümüzdeki hafta sahasında ligin dişli ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Cim Bom ardından da sırasıyla Ankaragücü deplasmanı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor, evinde Sivasspor ve yine evinde Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar son hafta Hatayspor'dan 3-0'lık hükmen galibiyetini alacak.

İSTANBULSPOR'U YENSEYDİ...

30 maçta 67 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 3-3'lük İstanbulspor maçının 90+6. dakikasında yediği gol olmasa şu an zirvenin 1 puan gerisinde olabilirdi. Önümüzdeki hafta Giresunspor'la deplasmanda oynayacak olan Fenerbahçe'nin kalan fikstürü şöyle: Antalyaspor, Trabzonspor ve deplasmanda Galatasaray.

FENERBAHÇE'NİN GÖRÜNMEZ AVANTAJI

Fenerbahçe'nin de önünde 6 maç var ancak bu 6 maçtan 2'si Hatayspor ve Gaziantep FK ile olduğu için görünmez bir avantaja sahipler. Galatasaray ile Fenerbahçe sezonu aynı puanda bitirirse ikili averaja bakılacak. Sarı-Kırmızılılar ilk maçı Kadıköy'de 0-3 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ TAKİBİ BIRAKMIYOR

Beşiktaş ikili averajda hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye üstünlük sağladı. Siyah-Beyazlılar 1 maç fazlasıyal 65 puana sahip. Müthiş bir form yakalayan Kartal'ın önündeki fikstürde üst üste 3 deplasman var; Antalyaspor, Adana Demirspor ve Kasımpaşa. Kartal son hafta Konyaspor'u ağırlayacak. Ayrıca Gaziantep FK'dan 34. haftada 3 puan gelecek.

GALATASARAY KADIKÖY'DE KUPA KALDIRMIŞTI

Hatırlanacağı gibi 2011-2012 sezonunda bir sezonluk olmak üzere play-off uygulaması gelmiş, ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonluk Grubu'nda şampiyon olmak için yeniden mücadele etmişlerdi. 6 maç üzerinden lig usulüne göre oynanan grupta son karşılaşma Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanmış ve tüm ülkenin nefesini tutarak izlediği maçta ezeli rakipler 0-0 berabere kalırken, Fatih Terim ve öğrencileri mutlu sona ulaşarak Kadıköy'de şampiyonluk kupası kaldırmıştı.

FENERBAHÇE NEF STADYUMU'NDA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Yaşanan bu olay lig tarihinde unutulmazlar arasına girerken, Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın stadında şampiyonluğunu ilan edebilme fırsatı doğdu.

GALATASARAY TÜM MAÇLARI KAZANIRSA...

Ligin bitimine kısa bir süre kala tüm ihtimaller değerlendirilirken Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kadar oynayacağı karşılaşmaların tümünden (Başakşehir, Ankaragücü, İstanbulspor, Sivasspor) galibiyetle ayrılsa dahi Sarı-Lacivertliler rakibinin sahasında şampiyonluğunu ilan edebilir.

4 FARKLI GALİBİYETTE FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Fenerbahçe'nin de tüm maçlarını kazanarak (Giresunspor, Antalyaspor, Trabzonspor) derbiye çıkması ve rakibini dört farklı yenmesi halinde Sarı-Lacivertliler şampiyonluğunu ilan edecek. Söz konusu maçlarda Galatasaray'ın herhangi bir puan kaybında ise Sarı-Lacivertliler derbiden 3 puanla ayrıldığı her sonuçta rakibinin sahasında şampiyonluğunu ilan edecek.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Bir diğer ihtimalde ise Fenerbahçe ile Galatasaray'ın olası puan kayıpları yaşaması halinde üç takımın puanları eşitlenirse ikili averajda her iki rakibine de üstünlük sağlayan Beşiktaş şampiyonluğunu ilan edebilir.

İŞTE SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU VE FİKSTÜR