MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarzıyla Paris Moda Haftası'na damga vurmuştu! Hande Erçel Hollywood yıldızlarını geçti

Tarzıyla Paris Moda Haftası'na damga vurmuştu! Hande Erçel Hollywood yıldızlarını geçti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 10:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'na katılmış ve tarzı ile uzun süre konuşulmuştu. Mini bir tulum giyen Erçel, göğüs dekoltesiyle Paris Moda Haftası'na damga vurmuştu. Ünlü oyuncu sosyal medyada Hollywood yıldızlarını da geçti...

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran genç oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası’na katılmış ve tarzıyla adından söz ettirmişti.

İlginç tarzı sosyal medyanın diline düştü! İlginç tarzı sosyal medyanın diline düştü!

Keşfet

TÜRKİYE'DE REKOR ONDA

Mini tulumuyla göz dolduran Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle uzun süre konuşulmuştu. Hande Erçel şimdi de sosyal medyadaki takipçi sayısı ile gündem oldu.
Oyunculuk kariyerine; 2014'te başlayan Hande Erçel, 10 yılda 10 yapımda rol aldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Hande Erçel'in takipçi sayısı, en çok takipçi sayısına sahip 10 küresel şöhretli kadın meslektaşı arasında 8'inden daha fazla.

Erçel'i geçen iki kişi ise Emma Watson ile Jennifer Aniston. Türkiye'de ise rekor, Hande Erçel'de bulunuyor.

REKOR ONDA...

REKOR ONDA...
Erçel'in takipçi sayısı 32.1 milyon. İkinci sırada ise 16.2 milyon takipçi sayısı ile Demet Özdemir yer alırken üçüncü sırada 14.1 milyon takipçi ile Neslihan Atagül yer alıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel sosyal medya ele erçel
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

Canlı yayında iddialı çıkış: ‘Erken seçim kaçınılmaz’ dedi tarih verdi

İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

İstanbul'da 'favori' diyerek oran verdi! Ankara'da Yavaş'ı bekleyen tehlikeyi vurguladı

Turgut Altınok mal varlığını açıklayınca hepsi aynı yorumu yaptı: ‘Beylik kuracak kadar…’

Turgut Altınok mal varlığını açıklayınca hepsi aynı yorumu yaptı: ‘Beylik kuracak kadar…’

8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Aradığı aşkı buldu

8 yıllık evliliği 15 dakikada bitmişti! Aradığı aşkı buldu

Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

Sigara, nargile… Yönetmelik değişiyor

Sigara, nargile… Yönetmelik değişiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.