Tarzıyla Paris Moda Haftası'na damga vurmuştu! Hande Erçel Hollywood yıldızlarını geçti

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başaran genç oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Paris Moda Haftası’na katılmış ve tarzıyla adından söz ettirmişti. İlginç tarzı sosyal medyanın diline düştü!



TÜRKİYE'DE REKOR ONDA

Mini tulumuyla göz dolduran Hande Erçel derin göğüs dekoltesiyle uzun süre konuşulmuştu. Hande Erçel şimdi de sosyal medyadaki takipçi sayısı ile gündem oldu.

Oyunculuk kariyerine; 2014'te başlayan Hande Erçel, 10 yılda 10 yapımda rol aldı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Hande Erçel'in takipçi sayısı, en çok takipçi sayısına sahip 10 küresel şöhretli kadın meslektaşı arasında 8'inden daha fazla.

Erçel'i geçen iki kişi ise Emma Watson ile Jennifer Aniston. Türkiye'de ise rekor, Hande Erçel'de bulunuyor.