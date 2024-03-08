'Tekrar evlenmek isterim' sözleri ailede kriz çıkarmıştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'e rest çekti! Ali Sadi ise...

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündem olan Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor. Dilber bu kez ağlattı! Pavyondaki o sahne gündem oldu



KIZINA REST ÇEKTİ

Kızı Yasmin tarafından yaşadığı ilişkiler yüzünden sert bir şekilde eleştirilen ünlü şovmen, sosyal medyada da tepki almıştı.

"Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak." diyen Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti. Yasmin Erbil ayrıca ünlü şovmenin 'tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim' açıklamasına 'Öyle bir şey yok' demişti.

'SAYGI DUYACAK' Mehmet Ali Erbil bu defa kızı Yasmin'e rest çekti. Ünlü şovmen kızı Yasmin'in, "Babamın evlenmesini istemiyorum" sözlerine, "Kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor. Babasına karşı gelmiş değil. Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek.

Bende onun ilişkisine saygı duyuyorum. Modern bir aileyiz ama bazı şeylerde tutucuyuz. Annesi çok iyi yetişirdi. Anne-baba ünlüyse avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj oluyor çocuk için..." açıklamasını yaptı.