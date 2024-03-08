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  4. 'Tekrar evlenmek isterim' sözleri ailede kriz çıkarmıştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'e rest çekti! Ali Sadi ise...

'Tekrar evlenmek isterim' sözleri ailede kriz çıkarmıştı! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'e rest çekti! Ali Sadi ise...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 10:00
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Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in özel hayatı ailede kriz çıkarmıştı. Kızı Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Ünlü şovmen kızı Yasmin'e rest çekti. Mehmet Ali Erbil'den bomba sözler...

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla gündem olan Mehmet Ali Erbil, yaptığı açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor.

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KIZINA REST ÇEKTİ

Kızı Yasmin tarafından yaşadığı ilişkiler yüzünden sert bir şekilde eleştirilen ünlü şovmen, sosyal medyada da tepki almıştı.
"Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, yaram var ve asla kapanmayacak." diyen Yasmin Erbil, babasının kendisinden küçük kadınlarla aşk yaşamasından rahatsız olduğunu itiraf etmişti. Yasmin Erbil ayrıca ünlü şovmenin 'tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim' açıklamasına 'Öyle bir şey yok' demişti.

'SAYGI DUYACAK'

'SAYGI DUYACAK'
Mehmet Ali Erbil bu defa kızı Yasmin'e rest çekti. Ünlü şovmen kızı Yasmin'in, "Babamın evlenmesini istemiyorum" sözlerine, "Kendi psikolojisiyle öyle yaklaşıyor. Babasına karşı gelmiş değil. Eninde sonunda ben ne dersem babası olduğum için saygı duyacak ve kabullenecek.
Bende onun ilişkisine saygı duyuyorum. Modern bir aileyiz ama bazı şeylerde tutucuyuz. Annesi çok iyi yetişirdi. Anne-baba ünlüyse avantaj gibi görünüyor ama aslında dezavantaj oluyor çocuk için..." açıklamasını yaptı.

'OĞLUMLA...'

'OĞLUMLA...'
Erbil, "Gülseren Hanım ile Yasmin Hanım'ın ilişkisi nasıl?" sorusuna, "Doğum gününde bir kere gördüler. Diğer büyük kızım torunumla haftada bir geliyor. Oğlumla iyi, yaşları birbirine yakın olduğu için... Onun dışında yaramaz bir şey yok. Yasmin röportajlarda boşluğuna denk geliyor ve içindekileri birdenbire döküyor genç olduğundan" dedi.
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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil sevgilisi ali erbil
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