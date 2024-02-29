TikToker Duru Önver 'Tuzağa düşmeyin' diyerek kadınlara seslendi! Erkeklerin hesabı ödemesi gerektiğini savununca yorumlar gecikmedi

Bir iş görüşmesi için buluştuğu adamın kendisini 'Bir sonrakini sen ödersin' diyerek manipüle ettiğini iddia eden Önver, "Bir erkekle neden hesabı bölüşmemelisiniz ve erkek ödemeli tezimi daha iyi kanıtlıyor. Ben o zamanlar ben her şeyi kendim ödeme taraftarıydım ya da bölüşürdüm. Asla erkeğe ödetmezdim. Bir ajans yetkilisi beni görüşmeye çağırdı. Sosyal medyada benim içerik ürettiğimi biliyordu iş hakkında konuşmak istedi. Konuşma bitince 'Bir şeyler içmeye gidelim' dedik. Beni bir anda en sevdiği yere götürdü. Rakı içiyoruz ve meze yiyoruz bir anda. Arkadaşça bir yemek ama benimle flört etmeye çalıştığında ben reddediyorum ya da konuyu değiştiriyorum" dedi.