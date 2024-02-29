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    4. TikToker Duru Önver 'Tuzağa düşmeyin' diyerek kadınlara seslendi! Erkeklerin hesabı ödemesi gerektiğini savununca yorumlar gecikmedi

    TikToker Duru Önver 'Tuzağa düşmeyin' diyerek kadınlara seslendi! Erkeklerin hesabı ödemesi gerektiğini savununca yorumlar gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.02.2024 09:13
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    TikToker Duru Önver, hesabı erkeklerin ödemesi gerektiğini söyleyerek yaptığı paylaşımında kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kadınların hesabı ödeme konusunda erkeklerle ortak hareket etmemesi gerektiği savunan Önver kadınlara, "Bir sonrakini sen ödersin tuzağına düşmeyin" dedi. O sözler sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

    TikToker Duru Önver, 'Bir sonrakini sen ödersin' diyerek manipüle edilmeye çalışıldığını ve bir sonraki görüşmeler için kendisini mecbur hissettiğini dile getirerek kadınları uyardığı bir paylaşım yaptı. Fenomen isim "Bir sonrakini sen ödersin tuzağına düşmeyin" notuyla yaptığı paylaşımında başına gelen bir olaydan söz etti.

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    Bir iş görüşmesi için buluştuğu adamın kendisini 'Bir sonrakini sen ödersin' diyerek manipüle ettiğini iddia eden Önver, "Bir erkekle neden hesabı bölüşmemelisiniz ve erkek ödemeli tezimi daha iyi kanıtlıyor. Ben o zamanlar ben her şeyi kendim ödeme taraftarıydım ya da bölüşürdüm. Asla erkeğe ödetmezdim. Bir ajans yetkilisi beni görüşmeye çağırdı. Sosyal medyada benim içerik ürettiğimi biliyordu iş hakkında konuşmak istedi. Konuşma bitince 'Bir şeyler içmeye gidelim' dedik. Beni bir anda en sevdiği yere götürdü. Rakı içiyoruz ve meze yiyoruz bir anda. Arkadaşça bir yemek ama benimle flört etmeye çalıştığında ben reddediyorum ya da konuyu değiştiriyorum" dedi.

    Adamın tavrından hoşlanmamasına rağmen ona borçlu kalmak istemediğini söyleyen Önver, "Hesap ödeme sırası geldiğinde direkt bölüşmek için hazır olduğumu söylüyorum. Kesinlikle kabul etmedi. 'Bir sonrakini sen ödersin' dedi. Ben o zamanda 'Kesinlikle bir sonrakini ben ödeyeceğim. Onunla kesinlikle buluşmam lazım' psikolojisine girdim. Ona borçlu kalmak istemedim. Gerçekten içime dert oldu." diye konuştu.

    Ertesi gün bir sonraki görüşme için adamın kendisine yeniden mesaj attığını ve bu kez buluşmaya yakın bir arkadaşıyla gittiğini söyleyen Önver, "Genel olarak onunla bir daha asla görüşmek istemedim. Ancak bu seferde hesabı ben ödemek istediğim için en yakın arkadaşımı da alarak bir önceki yemek yediğimiz yerde onunla buluştuk. Yine aynı yerde rakı içiyoruz ve meze yiyoruz. Hesap ödeme sırası geldiğinde bana engel oldu. 'Böyle bir şey olamaz. Burası benim hep geldiğim bir yer. Garsonlar benimle bir daha konuşmaz. Bir sonrakine söz sana izin vereceğim' dedi. Kaç daha bir sonraki olacak" ifadelerini kullandı.

    Erkeklerin hesap ödemesinin normalleştirilmesi gerektiğini savunan Önver, "Bir sonrakinde onunla asla görüşmedim. Bana yazsa bile görüşmedim. Kötü hissetmiyorum. 'Bir sonrakini sen öde' diyerek beni manüpile edemez görüşmek için. Yaptığı şey çok kötü. Kesinlikle hesabı erkek ödemeli. Bunu savunuyorum" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok hesap
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