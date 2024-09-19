8 aylık hamile kadın kocasını otel odasında başka bir kadınla yakalayınca öfkeden deliye döndü! "Sen ilk değilsin"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığını düşünerek bir otel odasını bastı. 5 yıldır birliktelik yaşayan ve henüz 3 aylık evli olan kadın kocasını başka bir kadınla görünce öfkeden deliye döndü.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kadının kocasının sevgilisine, "Beş yıldır onunla birlikteyim. Sen ilk değilsin! Sen 5 numarasın. Bunu biliyor musun? Yoksa ilgilenmiyor musun ve sadece onunla eğlenmek mi istiyorsun?" dediği duyuldu.

Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "5. sadakatsizlik mi? Bu gerçekten çok fazla" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Karısına çok üzüldüm" yorumunda bulundu.