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8 aylık hamile kadın kocasını otel odasında başka bir kadınla yakalayınca öfkeden deliye döndü! "Sen ilk değilsin"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.09.2024 08:43
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Malezya'da yaklaşık 3 aydır evli olan bir çift ihanetle sarsıldı. 8 aylık hamile olduğunu belirtilen kadın kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı. O anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan ifşa eden kadın eşinin sevgilisine, "Sen ilk değilsin. Sen 5 numarasın. Bunu biliyor musun?" dedi.

8 aylık hamile kadın kocasını otel odasında başka bir kadınla yakalayınca öfkeden deliye döndü! "Sen ilk değilsin"

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'da ismi açıklanmayan bir kadın kocasının kendisini aldattığını düşünerek bir otel odasını bastı. 5 yıldır birliktelik yaşayan ve henüz 3 aylık evli olan kadın kocasını başka bir kadınla görünce öfkeden deliye döndü.

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde kadının kocasının sevgilisine, "Beş yıldır onunla birlikteyim. Sen ilk değilsin! Sen 5 numarasın. Bunu biliyor musun? Yoksa ilgilenmiyor musun ve sadece onunla eğlenmek mi istiyorsun?" dediği duyuldu.

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Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "5. sadakatsizlik mi? Bu gerçekten çok fazla" yorumunu ekledi.

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Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Karısına çok üzüldüm" yorumunda bulundu.

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Malezya Aldatma aldatmak ihanet
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