Eğlenmek istemişti! Şelaleye atladı, bir anda ortadan kayboldu... Dakikalarca çıkmasını beklediler: "Nereye gitti, o iyi mi?"

MYNET|DIŞ HABERLER Dünyanın neresinde çekildiği belirtilmeyen videoda , adamın üç kişinin yanından mağara benzeri bir yüzeyde dururken doğal su kaynağına atladığı görüldü. Adam önce yüzme gözlüğünü düzeltirken ardından ise büyük bir soğukkanlılıkla suya çivileme atladı.

Birkaç saniye sonra tekrar yüzeye çıkmasını beklerken sadece büyük bir kabarcık oluştu ve adam bir anda ortadan kayboldu. Görüntülerde, şelalenin tadını çıkaran insanların, onun hava almak için geri dönmediğini fark edince onu görebilmek için elleriyle suyu temizlemeye başladıkları görüldü.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adamın sağlığı konusunda endişelendiklerini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Nereye gitti, o iyi mi?" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi olmayabilir ve eğer altında bir mağara sistemi varsa, su onu aşağıya çekmiş olabilir. Umarım iyidir" yorumunu ekledi.