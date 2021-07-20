Tolga Sala'nın otomobilinin üstüne ağaç devrildi

"DEPREM OLDU BİNA ÜSTÜME ÇÖKTÜ ZANNETTİM"

Üstüne ağaç devrilen diğer aracın içinde bulunan sürücüsü Hakkı Eskimiş, "Müşterileri bırakmıştım restoranda yemek yiyorlar. Ben aracın içinde oturuyordum bir anda deprem oldu bina üstüme çöktü zannettim, şok oldum. Allah'a şükür bir şey yok, cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.