MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tolga Sala'nın otomobilinin üstüne ağaç devrildi

Tolga Sala'nın otomobilinin üstüne ağaç devrildi

20.07.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı'nda iki aracın üstüne ağaç devrildi. Devrilen ağaç oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinde de hasar oluşturdu.

Yasak Elma ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol alan oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinin üzerine ağaç devrildi.

TOLGA SALA'NIN ARABASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay saat 14:30 sıralarında yaşandı. Şişli Nişantaşı Şakayık Sokak'ta park halinde bulunan iki aracın üstüne ağaç devrildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı araçların üstünden kaldırdı.
Devrilen ağaç, oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinde hasar oluşturdu.

"DEPREM OLDU BİNA ÜSTÜME ÇÖKTÜ ZANNETTİM"

"DEPREM OLDU BİNA ÜSTÜME ÇÖKTÜ ZANNETTİM"
Üstüne ağaç devrilen diğer aracın içinde bulunan sürücüsü Hakkı Eskimiş, "Müşterileri bırakmıştım restoranda yemek yiyorlar. Ben aracın içinde oturuyordum bir anda deprem oldu bina üstüme çöktü zannettim, şok oldum. Allah'a şükür bir şey yok, cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi

Kurban satış ve kesim noktalarında hareketlilik

Kurban satış ve kesim noktalarında hareketlilik

İki dozdaki süre değişikliğinde bayram etkisi

İki dozdaki süre değişikliğinde bayram etkisi

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi tatilini bedavaya getirdi

Kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi tatilini bedavaya getirdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Eski kocasının olduğu fotoğrafı paylaştı, yorum yağdı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.