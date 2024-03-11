Tuğba Özay'ın bilinmeyen tarzı sosyal medyanın dilinde! "Kumaş yetmemiş"

Tuğba Özay, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından sıkılınca çareyi doğaya sığınmakta bulmuştu. Karavan hayatına geçen Özay'ın kutu gibi evi gündem olmuştu.
Eski manken ve oyuncu Tuğba Özay sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Özay, bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncu ilginç sahne kıyafetini 2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı.
Oyuncu paylaşımını, "Ramazan’a girmeden harika bir sahne performansı oldu bizim için... Artık Ramazan sonrası yine bomba gibi kostümler ve sahneler bizi bekler" notuyla paylaştı.
Oyuncunun bilinmeyen tarzı sosyal medyanın diline düştü. Takipçileri ünlü ismin paylaşımına yorum yağdırdı.
Takipçileri tarafından "Kumaşı mı yetmemiş?", "Bu nasıl sahne tarzı", "Yakışmış bence", "Farklı bir kostüm" gibi yorumlar yapıldı.