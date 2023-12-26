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  4. Tuğba Özay şehir hayatından bıktı, doğaya kaçtı! Kutu gibi evini görenler şaştı kaldı

Tuğba Özay şehir hayatından bıktı, doğaya kaçtı! Kutu gibi evini görenler şaştı kaldı

26.12.2023 13:47 | Son Güncelleme:
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Daha önce çiftliği yandığı için zor günler geçiren Tuğba Özay da şehir yaşantısından kaçarak doğaya sığındı. Son dönemde popüler hale gelen karavan hayatına geçen Özay'ın kutu gibi evi şaşırttı. Özay evini alabilmek için 150 bin TL'ye motosikletini de sattı.

Ünlü isimler yavaş yavaş şehir hayatından çekiliyor. Son olarak manken Tuğba Özay, şehrin gürültüsünden ve kalabalığından sıkılınca çareyi doğaya sığınmakta buldu.

"Bende deprem korkusundan ziyade insan korkusu var" diyen Tuğba Özay, yeni yaşantısıyla 2. Sayfa'da haber oldu.


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MOTOSİKLETİNİ 150 BİN'E SATIP...

Son dönemde popüler hale gelen karavan hayatına geçen Özay, konum olarak İstanbul Sancaktepe'yi seçti.

Kutu gibi yeni eviyle dikkat çeken Özay "Karavan merakım hep vardı. Yarış motorum vardı, onu sattım karavanı aldım. Motosikletimi değerinin altında sattım. 150 bin liraya... Üzerine ekleme yaptım. Bu karavanı da değerinin altında bir paraya aldım. Bu lüks bir karavan sayılıyormuş..." dedi.

Karavanı ile 2-3 kez tura çıktığını söyleyen Tuğba Özay, "Kamplumbağa gibi evim sırtımda geziyorum. Kafamdaki hayat bundan sonra o şekilde devam edecek." dedi.

Tuğba Özay karavanda duş almadığını ve tuvalete gitmediğini de söyledi.

Tuğba Özay doğada kitap okuyup, katlanır bisikletiyle dolaşarak keyifli zaman geçiriyor. Kutu gibi evinde Özay tuvaleti kullanmadığı için bisikletini de burada depoluyor.

Tuğba Özay açıklamasının devamında ise "Bu biraz lüks bir karavana giriyormuş çok daha büyükleri de var ama daha salaş, sade olanlar daha uygun fiyatlara da var. Şu an çok revaçta" dedi.

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Tuğba Özay Manken ele
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