Tümer Metin canlı yayında açıkladı, izleyenlerin ağzı açık kaldı! Fenerbahçeli futbolcu: Jesus'a devre arasında bir şey oldu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından 37. hafta mücadelesinde rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de oklar Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a döndü. Sarı-lacivertliler Jesus yönetiminde bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbi maçında da galip gelemedi. Beşiktaş deplasmanında sahadan golsüz berabere ayrılan Fenerbahçe, evinde 4-2 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Kanarya, ikinci devrede de sahadan 3-0'lık skorla mağlubiyetle ayrıldı.
32 yılın ardından ilk kez Galatasaray'a karşı bir sezonun iki maçında da mağlup olan Sarı-Lacivertliler'de tepkiler sürerken, Jesus karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmayarak Nef Stadyumu'ndan ayrıldı. Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin, Jesus için canlı yayında çok sert ifadeler kullanırken, çarpıcı bir detayı da paylaştı.
"Jorge Jesus'un basın toplantısında konuşmadan stadı terk etmesi saygısızca. Bahanen kalmamış olabilir. Sen bu lige teknik direktör olduğunda, önüne koyulan kontratı imzaladığında bu ligin gereçlerini yerine getirmen gerekli. Yayıncı kuruluş, kulüplere talimatname geçiyor, kazanandan 3, kaybedenden 1 oyuncu mecbur gelecek. Teknik adamlar mecbur gelecek. Sen talimatnameye karşı geliyorsun."
"Çok mu önemsemiyorsun bizim ligi? Küçümsüyor musun? Sezon başından beri tutuyorum kendimi, lig bitti, şimdi sorayım ben sana. Jorge Jesus 1. sınıf hoca deniyor. Nerede 1. sınıf hocaymış Jorge Jesus? Üşenmedim baktım Jorge Jesus'a ben. Avrupa Ligi'nde final oynadı sadece. Bir ligin şampiyonluğunu 6-7 sene üst üste forse mi ettin? Bugün Avrupa Ligi'nde final oynayan her hoca A Plus hoca olarak mı anılıyor? Ben değil zaten. Belki Portekiz, Brezilya’da başarılı olabilir. Ama o başarı Premier Lig, La Liga, Serie A’dan gelmemiş. Portekiz’den gelmiş."
"Muslera kadar şampiyonluğun yok. Bu ülkenin futbolunu nasıl küçümseyebilirsin sen. Sen bir camianın lideri olarak sonuç kötü de olsa gelip konuşacaksın. Kimden büyük görüyorsun ki kendini? Kimler geldi geçti bu ülkeye? Ayrıca o gelip geçenler kadar da büyük değilsin. Dünyanın en güzel şehrinde yaşayacaksın, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine hoca olacaksın, yediğin önünde yemediğin arkanda, bir de maç sonu basın toplantısına gelmeyeceksin. Güzel, başka istediğiniz bir şey var mı? Ne güzel hayat. Biz niye dayak yedik onca sene? Getirip değer kıymet verdiğiniz adam yapıyor bunları."
"Hafta içi Fenerbahçeli bir futbolcuyu gördüm. 'Ne oldu Jorge Jesus'a? diye sordum. 'Abi Jesus'a devre arası bir şey oldu. Biz de anlam veremedik.' yanıtını verdi. ‘Siz anlam veremiyorsanız bir nasıl anlam verelim’ dedim. Söz verdiğim için ismini söylemiyorum. Oyuncu da inancını kaybetmiş."