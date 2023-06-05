Tümer Metin canlı yayında açıkladı, izleyenlerin ağzı açık kaldı! Fenerbahçeli futbolcu: Jesus'a devre arasında bir şey oldu

Süper Lig'de şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından 37. hafta mücadelesinde rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de oklar Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a döndü. Sarı-lacivertliler Jesus yönetiminde bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbi maçında da galip gelemedi. Beşiktaş deplasmanında sahadan golsüz berabere ayrılan Fenerbahçe, evinde 4-2 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Kanarya, ikinci devrede de sahadan 3-0'lık skorla mağlubiyetle ayrıldı.

CANLI YAYINDA SERT SÖZLER

32 yılın ardından ilk kez Galatasaray'a karşı bir sezonun iki maçında da mağlup olan Sarı-Lacivertliler'de tepkiler sürerken, Jesus karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmayarak Nef Stadyumu'ndan ayrıldı. Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin, Jesus için canlı yayında çok sert ifadeler kullanırken, çarpıcı bir detayı da paylaştı.

İŞTE TÜMER METİN'İN O SÖZLERİ