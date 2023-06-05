SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tümer Metin canlı yayında açıkladı, izleyenlerin ağzı açık kaldı! Fenerbahçeli futbolcu: Jesus'a devre arasında bir şey oldu

Tümer Metin canlı yayında açıkladı, izleyenlerin ağzı açık kaldı! Fenerbahçeli futbolcu: Jesus'a devre arasında bir şey oldu

05.06.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Ligin ilk yarısında da rakibini aynı skorla mağlup olan Sarı-Lacivertliler'de Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefindeki isim olurken, ünlü yorumcu Tümer Metin canlı yayında Fenerbahçeli bir futbolcuyla arasında geçen diyaloğu aktarırken herkes şaşkına döndü. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından 37. hafta mücadelesinde rakibine 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de oklar Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a döndü. Sarı-lacivertliler Jesus yönetiminde bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbi maçında da galip gelemedi. Beşiktaş deplasmanında sahadan golsüz berabere ayrılan Fenerbahçe, evinde 4-2 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Kanarya, ikinci devrede de sahadan 3-0'lık skorla mağlubiyetle ayrıldı.

CANLI YAYINDA SERT SÖZLER

61dbc2e086b2472fe89483e3

32 yılın ardından ilk kez Galatasaray'a karşı bir sezonun iki maçında da mağlup olan Sarı-Lacivertliler'de tepkiler sürerken, Jesus karşılaşmanın ardından basın toplantısına katılmayarak Nef Stadyumu'ndan ayrıldı. Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin, Jesus için canlı yayında çok sert ifadeler kullanırken, çarpıcı bir detayı da paylaştı.

İlginizi Çekebilir

Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı

Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı

 Galatasaray'dan görkemli şampiyonluk kutlaması!

Galatasaray'dan görkemli şampiyonluk kutlaması!

 ''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

 Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

 Bu sefer sahada değil mikrofon başında buluştular! Kutlamalarda tarihi düet

Bu sefer sahada değil mikrofon başında buluştular! Kutlamalarda tarihi düet

 Görenler bir daha baktı! F.Bahçe'den derbide olay gönderme

Görenler bir daha baktı! F.Bahçe'den derbide olay gönderme

 Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

 Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

İŞTE TÜMER METİN'İN O SÖZLERİ

"STADI TERK ETMESİ SAYGISIZCA"

"STADI TERK ETMESİ SAYGISIZCA"

"Jorge Jesus'un basın toplantısında konuşmadan stadı terk etmesi saygısızca. Bahanen kalmamış olabilir. Sen bu lige teknik direktör olduğunda, önüne koyulan kontratı imzaladığında bu ligin gereçlerini yerine getirmen gerekli. Yayıncı kuruluş, kulüplere talimatname geçiyor, kazanandan 3, kaybedenden 1 oyuncu mecbur gelecek. Teknik adamlar mecbur gelecek. Sen talimatnameye karşı geliyorsun."

"SEZON BAŞINDAN BERİ KENDİMİ TUTUYORUM"

"SEZON BAŞINDAN BERİ KENDİMİ TUTUYORUM"

"Çok mu önemsemiyorsun bizim ligi? Küçümsüyor musun? Sezon başından beri tutuyorum kendimi, lig bitti, şimdi sorayım ben sana. Jorge Jesus 1. sınıf hoca deniyor. Nerede 1. sınıf hocaymış Jorge Jesus? Üşenmedim baktım Jorge Jesus'a ben. Avrupa Ligi'nde final oynadı sadece. Bir ligin şampiyonluğunu 6-7 sene üst üste forse mi ettin? Bugün Avrupa Ligi'nde final oynayan her hoca A Plus hoca olarak mı anılıyor? Ben değil zaten. Belki Portekiz, Brezilya’da başarılı olabilir. Ama o başarı Premier Lig, La Liga, Serie A’dan gelmemiş. Portekiz’den gelmiş."

"MUSLERA KADAR ŞAMPİYONLUĞUN YOK"

"MUSLERA KADAR ŞAMPİYONLUĞUN YOK"

"Muslera kadar şampiyonluğun yok. Bu ülkenin futbolunu nasıl küçümseyebilirsin sen. Sen bir camianın lideri olarak sonuç kötü de olsa gelip konuşacaksın. Kimden büyük görüyorsun ki kendini? Kimler geldi geçti bu ülkeye? Ayrıca o gelip geçenler kadar da büyük değilsin. Dünyanın en güzel şehrinde yaşayacaksın, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesine hoca olacaksın, yediğin önünde yemediğin arkanda, bir de maç sonu basın toplantısına gelmeyeceksin. Güzel, başka istediğiniz bir şey var mı? Ne güzel hayat. Biz niye dayak yedik onca sene? Getirip değer kıymet verdiğiniz adam yapıyor bunları."

"JESUS’A DEVRE ARASI BİR ŞEY OLDU, ANLAM VEREMEDİK"

"JESUS’A DEVRE ARASI BİR ŞEY OLDU, ANLAM VEREMEDİK"

"Hafta içi Fenerbahçeli bir futbolcuyu gördüm. 'Ne oldu Jorge Jesus'a? diye sordum. 'Abi Jesus'a devre arası bir şey oldu. Biz de anlam veremedik.' yanıtını verdi. ‘Siz anlam veremiyorsanız bir nasıl anlam verelim’ dedim. Söz verdiğim için ismini söylemiyorum. Oyuncu da inancını kaybetmiş."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tümer Metin son dakika Jorge Jesus fenerbahçe Süper Lig ligi sezon süper li portekizli hedefi maçın

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Enflasyon rakamları belli oldu! Emekli ve memur zammı...

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Bakan Fidan'ı tebrik etti ama... "Hay aksi! Utanç verici"

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.