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Türk savunma sanayisinde yerli motor devrimi! Dışa bağımlılıktan kurtaracak

08.11.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği kara ve hava araçlarının motor ve transmisyon ihtiyaçlarının yerli çözümlerle karşılanmasına yönelik projeler yoğun şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının yol haritasında, Türkiye'nin özgün hava ve kara araçlarını bu alanda yurt dışı bağımlılıktan kurtaracak birçok proje var.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, motor ve güç aktarma sistemleri konusunda ihtiyaç ve mevcut altyapıları değerlendirip teknolojik gelişmeleri takip ederek yol haritası oluşturdu. Bu yol haritası doğrultusunda Türkiye'nin özgün hava ve kara araçlarını bu alanda yurt dışı bağımlılıktan kurtaracak birçok proje yürütülüyor.

Başkanlığın çalışmaları, "içten yanmalı motorlar" ve "türbinli motorlar" olmak üzere iki başlık altında devam ediyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ YERLİ MOTORLARDAN GÜÇ ALIYOR

İçten yanmalı motorlarda 170 beygir gücündeki Anka motorundan 1500 beygir gücündeki Altay tankı motoruna kadar birçok motor geliştiriliyor.
İnsansız hava araçları Anka ve Aksungur'a güç verecek PD170 motorunun geliştirme kabul faaliyetleri tamamlandı. Motorun daha da güçlendirilerek farklı hava platformlarında kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Tekerlekli zırhlı araçlarda Vuran, Kirpi 2 ve Pars için yerli motor geliştirme çalışmaları devam ediyor. Vuran ve Kirpi 2'ye güç verecek motorun ömür ve geliştirme testleri tamamlandı. Motorun araç üzerindeki testleri de yapılıyor.
Utku projesi kapsamında Fırtına obüsü ve yeni nesil hafif zırhlı araçlara motor ve transmisyon geliştirme faaliyetleri yürütülüyor. Bu kapsamda da motor ve transmisyon test faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Altay tankına güç verecek Batu Projesi'nde motor ve geliştirme faaliyetleri ile motor üzerindeki testler sürdürülüyor.
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