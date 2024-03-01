Türk sinemasının Afrodit’i Banu Alkan'dan olay 'bebek' itirafı: "Ünlü bir şarkıcı yüzünden..."

Safiye Soyman, "Ben kurtlar sofrasında onlarla mücadele ettim. Var aslında da söylemek istemiyorum. O bende özel kalsın. Ekmekle oynama gibi bir şey değil. Özel hayatımda oldu. Piyasada o tarz insanlarla karşılaşmadım" deyince olanlar oldu. Banu Alkan "Benimle hala uğraşanlar var" deyip şu açıklamayı yaptı: