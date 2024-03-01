Türk sinemasının Afrodit’i Banu Alkan'dan olay 'bebek' itirafı: "Ünlü bir şarkıcı yüzünden..."

Yeşilçam'ın yıldızı Banu Alkan yaptığı cesur paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor.
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Banu Alkan ve Safiye Soyman, Dünya Güzellerim Masada programında bu kez sektörde yaşadıkları tatsız olaylara değindiler.
'Bu piyasada ilk hayal kırıklığınızı hatırlıyor musunuz?' sorusu üzerine derin düşüncelere dalan Safiye Soyman için "Hatırlar! Mutlaka olmuştur bu piyasa biraz acımasız" dedi.
Safiye Soyman, "Ben kurtlar sofrasında onlarla mücadele ettim. Var aslında da söylemek istemiyorum. O bende özel kalsın. Ekmekle oynama gibi bir şey değil. Özel hayatımda oldu. Piyasada o tarz insanlarla karşılaşmadım" deyince olanlar oldu. Banu Alkan "Benimle hala uğraşanlar var" deyip şu açıklamayı yaptı:
"Bugün bir bebeğim yoksa ünlü bir şarkıcının yüzünden. Rahmetli annem yarım Türkçesi ile ‘Kızım ben bebek istiyorum’ derdi. Ben ‘Tamam anneciğim' dedim. Karar verdim derken birisi devreye girdi ve o bebeğim de olamadı. Ben Allah’a çok inanırım. O bebeğin mutlaka gazabına uğrayacaklardır. Adalete çok inanırım.”