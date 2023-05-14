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Türkiye'den seçim manzaraları! Vatandaşlar sandığa koştu

14.05.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin heyecanla beklediği seçim günü geldi. Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlaması ile vatandaşlar sandıklara koştu. İşte yurdun dört bir yanından dikkat çeken sandık manzaraları...

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidiyor. Günlerdir süren heyecanlı bekleyişin ardından oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmak için sandıklara koştu.

SEÇİM SANDIKLARINDAN MANZARALAR

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Anahtar Kelimeler:
seçim

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