Türkiye'den seçim manzaraları! Vatandaşlar sandığa koştu

Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gidiyor. Günlerdir süren heyecanlı bekleyişin ardından oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oyunu kullanmak için sandıklara koştu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.