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  4. Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar

11.03.2024 12:59
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Mersin'de kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 yakınının istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı. Tutuklu büyükbaba hakkında gelinine yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 28 yıl mahkumiyet hükmü hukuka uygun bulundu. Büyükbabaya "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının ise, 17 yıl 12 aya yükseltilmesine hükmedildi. İşte detaylar...

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları hazır bulundu.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVADA İSTİNAF KARARINI VERDİ

Önceki savunmaların okunmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyada H. Yağal hakkında gelini S. Yağal'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen mahkumiyet kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf talebinin esastan reddini, bu saldırı sonucu doğduğu belirlenen kız çocuğu A.Yağal'a karşı "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün cezanın kaldırılarak sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, H. Yağal hakkında Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen beraat kararının bozularak, küçük kızın ölümüne ilişkin süreçte elde edilen belge ve bilirkişi raporları doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılması istendi.

"Suçluyu kayırmak"tan hakkında beraat kararı verilen anne S. Yağal'ın da üzerine atılı suçtan cezalandırılması mütalaada talep edildi.

Mahkeme heyeti, H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı işlediği suçlardan verilen beraat kararlarının hukuka uygun bularak, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

H. Yağal hakkında gelini S. Yağal'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 28 yıl mahkumiyet kararı ile "suçluyu kayırmak" suçlamasıyla yargılanan büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal'a verilen beraat kararları da mahkeme heyetince hukuka uygun bulundu.

Heyet, H. Yağal hakkında gelini S. Yağal'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan doğan kız çocuğu A. Yağal'a karşı "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün cezasını kaldırdı. Eylemin işlendiği zaman, yer ve biçim ile meydana getirdiği zarar ve tehlikenin ağırlığının göz önünde bulundurulduğunu açıklayan heyet, sanığı "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza, suçun "alt soyuna karşı gerçeklemiş olması" ve "birden fazla kez zincirleme suretiyle işlendiği" gerekçeleriyle 17 yıl 12 aya çıkarıldı.

Böylece H. Yağal'ın toplam hapis cezası 45 yıl 12 aya yükseldi.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası H. Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

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cinsel istismar Mersin Müslüme Yağal müslüme
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