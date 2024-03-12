Twerk yaparak trafiği birbirine kattı! Korno sesleri susmadı... Uzun araç kuyruklarına aldırış bile etmedi

Sokak ortasında gerçekleştirilen dans gösterisine kısa sürede binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Miami'de neler oluyor öyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Haytaım boyunca gördüğüm en anlamsız şey" yorumunu yaptı.