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    4. Twerk yaparak trafiği birbirine kattı! Korno sesleri susmadı... Uzun araç kuyruklarına aldırış bile etmedi

    Twerk yaparak trafiği birbirine kattı! Korno sesleri susmadı... Uzun araç kuyruklarına aldırış bile etmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.03.2024 11:55
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü çok konuşuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami bölgesinde kaydedilen görüntülerde bikinisiyle araç trafiğinin ortasında duran bir kadının aniden twerk yapmaya başladığı görüldü. Kadın dans ederek yolu kapatırken korno sesleri bir an olsun susmadı. O anlar çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Bikinili bir kadın, Miami sahiline yakın kalabalık bir caddede kendisine yoldan çekilmesi için korna çalan sinirli sürücülerin önünde twerk yaparak trafiği durdururken görüntülendi.

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    İsmi açıklanmayan ve trafiği birbirine katan kadına üzeri açık bir arabadaki bir grup kadın tezahürat ve alkış yaparak destek verdi.

    16.700'den fazla izlenme elde eden klip, X (Twitter) üzerinde "Bahar Tatili resmi olarak Miami'yi vurdu" başlığıyla paylaşıldı. Görüntülere sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadınlar neden böyle davranıyor?" notu eklendi.

    Sokak ortasında gerçekleştirilen dans gösterisine kısa sürede binlerce yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Miami'de neler oluyor öyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Haytaım boyunca gördüğüm en anlamsız şey" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Twerk
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