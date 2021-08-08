Umreye gidilir mi 2021? Umreye gidiliyor mu Diyanet?

Umre ziyareti yapmak isteyen Müslümanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Söz konusu açıklamada Suudi Arabistan'a 33 ülkeden ziyaretçi kabul edilmeyeceği bilgisi yer aldı. Türkiye'nin de bu ülkelerin içerisinde olup olmadığı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Umreye gidiliyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden umre için Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceğini duyuruldu.

Açıklamaların devamında listenin daha sonra güncellenebileceği belirtildi.

Konuya ilişkin bilgiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edecek.

Umre ziyaretine gidecek Müslümanlar Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin, Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmaları şart. Diyanet tarafından yapılan açıklamanın devamında şunlar ifade edildi: "Ayrıca Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir."