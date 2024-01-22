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  4. İbrahim Tatlıses dede oldu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu

İbrahim Tatlıses dede oldu! İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerine kavuştu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.01.2024 15:33 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses bir kez daha dede oldu. 2021 yılında İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde karnı burnunda pozlarıyla dikkat çekmişti. 872 Bin takipçisi bulunan Instagram hesabından kısa bir video paylaşan İdo Tatlıses'in heyecanlı halleri dikkat çekti.  Şarkıcı paylaştığı videoda, " Ne nüfus cüzdanlarını mı alacağım" ifadelerini kullandı. Şarkıcıyı yakın dostları hastanede yalnız bırakmadı.

2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenen şarkıcı İdo Tatlıses baba olmak için gün sayıyordu. Çiftten bugün güzel haber geldi. Çiftin bebekleri dünyaya geldi.

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İKİZ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses 2021 yılında hayatını Yasemin Şefkatli ile birleştirmişti. İkiz bebeklere hamile olan Yasemin Şefkatli ikizlerin ocak ayında doğacağını söylemişti.

2021 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Yasemin Şefkatli özel bir hastanede ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Çift, erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacağını söylemişti. Erkek bebeklerine babalarının isimleri olan Sinan ve İbrahim adını vereceklerini ifade etmişlerdi.

Büyük heyecan yaşayan ikiliyi dostları hastanede yalnız bırakmadı.

'Avatar Atakan' lakaplı Survivor 2016 şampiyonu Çağan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz, doğum öncesi çiftle çekildikleri fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses tatlıses
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