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  4. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı: Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı: Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

20.12.2023 23:22 | Son Güncelleme:
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Akşam saatlerinde Çankırı'dan gelen haber duyanların dehşete düşürdü. İsmail Demirci ile babası Hasan Demirci arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Gözü dönmüş evlat babasını öldürdü. Eve giren ekipler ise gözlerine inanamadı. Babanın cesedini yanmış bir vaziyette sobada buldu. Talihsiz adamın cansız bedeninin delilleri poşetlerle evden çıkarılırken cani evlat gözaltına alındı.

Çankırı’da bir şahıs, babasını önce öldürdü sonra sobada yaktı. Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alınırken, babanın cesedine ait bulgular ise delil poşetleri ile evden çıkartıldı.


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GÖZÜ DÖNDÜ, BABASINI ÖLDÜRDÜ

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci babası Hasan Demirci, babasını öldürdü. Hasan Demirci’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu.

Hasan Demirci’nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı.

Demirci’ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çankırı soba
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