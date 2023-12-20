Uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinayet! Babasını öldürüp sobada yaktı: Cesede ait parçalar evden poşetle çıkarıldı

ACI DETAY! BABANIN CANSIZ BEDENİ POŞETLERLE ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu.