Uzun yaşamın sırrının metaverse'te olabileceği söylendi! 150 yıl yaşamak için bunu yapmamız gerekebilir

İnsanlık, yıllar boyunca daha uzun yaşamanın sırrını aradı. Ancak henüz daha uzun yaşamanın kesin bir sırrı bulunamadı. Şimdi ise metaverse gibi dijital teknolojilere atıfta bulunarak "sonsuz yaşam elimizin altında" denildi.

METAVERSE İLE 150 YIL YAŞAYABİLİRİZ

İngiliz Daily Star gazetesi, insanların beyinlerini internete yüklediği takdirde metaverse'te 150 yıl yaşayabileceklerini dile getirdi. Gazete bu sözleri insanların bir gün sonsuza kadar yaşayabileceğine inanan Rus milyarder Dmitry Itskov'a dayandırdı.

Itskov, "yaşlanmayı ve hatta ölümü ortadan kaldırmayı" ve insan vücudunun sınırlarını aşmayı hedefleyen bir girişim olan "2045 Initiative"in bir parçası.

Proje, 2045 yılına kadar insanların internet yardımıyla eski bedenlerinden çıkıp yenilerine geçmelerini sağlayacak yapay bedenlerin ortaya çıkacağını savunuyor.

Zihin yükleme adı verilen konseptte, insanlar siber alemde özgürce yaşayabilecek. Biyolojik olarak kısıtlanmadan zihinlerinin dijital kopyalarını oluşturabilecekler.