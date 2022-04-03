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Uzun yaşamın sırrının metaverse'te olabileceği söylendi! 150 yıl yaşamak için bunu yapmamız gerekebilir

03.04.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanların beyinlerini internete yüklediği takdirde metaverse'te 150 yıl yaşayabilecekleri dile getirildi. Rus milyarder Dmitry Itskov'un parçası olduğu 2045 Initiative'ye dayanarak, dijital teknolojiler sayesinde insanlara daha uzun bir yaşam sunulabileceği kaydediliyor.

İnsanlık, yıllar boyunca daha uzun yaşamanın sırrını aradı. Ancak henüz daha uzun yaşamanın kesin bir sırrı bulunamadı. Şimdi ise metaverse gibi dijital teknolojilere atıfta bulunarak "sonsuz yaşam elimizin altında" denildi.

METAVERSE İLE 150 YIL YAŞAYABİLİRİZ

İngiliz Daily Star gazetesi, insanların beyinlerini internete yüklediği takdirde metaverse'te 150 yıl yaşayabileceklerini dile getirdi. Gazete bu sözleri insanların bir gün sonsuza kadar yaşayabileceğine inanan Rus milyarder Dmitry Itskov'a dayandırdı.
Itskov, "yaşlanmayı ve hatta ölümü ortadan kaldırmayı" ve insan vücudunun sınırlarını aşmayı hedefleyen bir girişim olan "2045 Initiative"in bir parçası.
Proje, 2045 yılına kadar insanların internet yardımıyla eski bedenlerinden çıkıp yenilerine geçmelerini sağlayacak yapay bedenlerin ortaya çıkacağını savunuyor.
Zihin yükleme adı verilen konseptte, insanlar siber alemde özgürce yaşayabilecek. Biyolojik olarak kısıtlanmadan zihinlerinin dijital kopyalarını oluşturabilecekler.
Yani gelişmiş metaverse teknolojileriyle insanlar zihinlerini internete yükleyerek daha uzun yaşayabilecek.
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