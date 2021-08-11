Vajinasını satışa çıkaran Cara Delevingne ailesini kızdırdı

28 yaşındaki İngiliz model Cara Delevingne, İngiltere'de tanınmış bir ailenin kızı. Güzel oyuncunun ablası da kendisi gibi model ve büyük markalarla çalışan bir isim.

VAJİNASINI SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Güzel model, NTF'lerin son zamanlarda elde ettiği başarılardan etkilendi ve hayır yapmak için harekete geçti. Ünlü isim, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile vajinasının NTF'sini satışa çıkardığını duyurdu.

Kadınların güçlendirilmesini, COVID yardımını, LGBTQIA+ örgütlerini, çevresel nedenleri ve mücadeleyi destekleyen vakfı için para toplamak amacıyla “türünün tek örneği NFT” olarak açık artırmaya çıkarıldığını belirtti.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Cara Delevingne'in vajinasının NTF'sini satışa çıkarması ünlü mankenin annesi Pandora Delevingne ve babası Charles Delevingne'nin kızdırmış.

Pandora Delevingne ve Charles Delevingne'nin bir süredir kızlarıyla konuşmadıkları öne sürüldü.