Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti! İl Seçim Kurulu kararı sonrası ortalık karıştı

Van seçim sonuçlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti Van Büyükşehir Belediye başkan adayı Abdullah Zeydan'ın yüzde 55 oy olarak kazandığı seçimlerde 14 ilçenin 14'ünde de DEM Parti adayları birinci geldi. Mazbata almaya hazırlanan DEM Partili Zeydan'a kötü haber geldi.

VAN İL SEÇİM KURULU: KAZANAN AK PARTİ'NİN ADAYI

Van İl Seçim Kurulu, Abdullah Zeydan'ın yerine yüzde 27'lik oy oranıyla ikinci sırada seçimi tamamlayan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi.

DEM PARTİ'DEN SERT AÇIKLAMA

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

CHP LİDERİ ÖZEL: "KEPAZELİKTİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de açıklama geldi. CHP lideri Özel, "Seçimi kazanan aday aylar öncesinden seçime girmiş. Temiz kağıdını almış .Seçimi kazandıktan sonra 3 kat düşün oy alan AK Partiliye başkanlığı vermek kepazeliktir." ifadelerini kullandı.

PROTESTOLARA POLİS MÜDAHALESİ

DHA'nın aktardığına göre; karar sonrası Van DEM Parti binası önünde basın açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine yüzlerce kişi parti binası önünde bir araya geldi. Kalabalık ardından da “Kayyumlar bizi yıldıramaz”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Abdullah Zeydan onurumuzdur”, “Van halkı oyuna ve iradene sahip çık" sloganları atarak yürüyüş yaptı.

Kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basınçlı su ve gaz bombaları kullanarak kalabalığı dağıttı. Caddelerden ara sokaklara kaçan gruptakiler, çevik kuvvet ekipleri ve zırhlı araçlara taş attı. Polisin takip ettiği grup ara sokaklara girerek bölgeden uzaklaştı.

İşte Van sokaklarından görüntüler...

