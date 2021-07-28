HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor

Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor

28.07.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangın Yeniköy Mahallesi’nde devam ediyor. Vatandaşlar alevlerin sera ve çiftliklerine gelmemesi için canla başla mücadele ediyor. Vatandaşlar sulama kanalı kenarından yanan alanları endişeli gözlerle izledi. Ağlayan bir kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Manavgat Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy Mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede farklı noktalara yayılan yangında Kalemler ve Yeniköy Mahallesi boşaltıldı. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altındaSon dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

YAKINLARI TARAFINDAN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Çok sayıda muz serası, ev tarım aletleri ve traktör yandı. Bir vatandaş ise ahırının yanmaması için yağmurlama sistemini çalıştırıp bölgeden ayrıldı.
Vatandaşlar kanala inip elindeki hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Yaşlı bir kadın su hortumu ile serasını koruma çabası içine girdi. Zeytin, narenciye arazilerinin zarar gördüğü yangında vatandaşlar çiftliklerinin yanmaması için büyük çaba sarf etti.
Buna rağmen bazı seralar zarar gördü, hatta mezarlık dahi yandı.
Vatandaşlar sulama kanalı kenarından yanan alanları endişeli gözlerle izledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Demet Akalın isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?

Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

Örgütten kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan teröristler...

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.