Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor

Manavgat Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy Mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede farklı noktalara yayılan yangında Kalemler ve Yeniköy Mahallesi boşaltıldı. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

YAKINLARI TARAFINDAN GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Çok sayıda muz serası, ev tarım aletleri ve traktör yandı. Bir vatandaş ise ahırının yanmaması için yağmurlama sistemini çalıştırıp bölgeden ayrıldı.

Vatandaşlar kanala inip elindeki hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yaşlı bir kadın su hortumu ile serasını koruma çabası içine girdi. Zeytin, narenciye arazilerinin zarar gördüğü yangında vatandaşlar çiftliklerinin yanmaması için büyük çaba sarf etti.

Buna rağmen bazı seralar zarar gördü, hatta mezarlık dahi yandı.