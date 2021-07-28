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  4. Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

28.07.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Antalya'da iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlar kısa sürede büyürken TRT Haber muhabiri "İki tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için hortumlarla yangına insanlar müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor." dedi.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.

2 FARKLI NOKTADA YANGIN

Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

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Alevler nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı.

"SU ŞİŞLERİYLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

TRT Haber muhabiri de şu bilgileri paylaştı:

"2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için hortumlarla yangına insanlar müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor."

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BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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