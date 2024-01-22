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  4. Vick Hope, üstsüz pozu yüzünden sert eleştirilere maruz kaldı! "Ülkenin %95'i şu anda bazı faturaları ödemekte zorlanırken gösterişli hayatınızı..."

Vick Hope, üstsüz pozu yüzünden sert eleştirilere maruz kaldı! "Ülkenin %95'i şu anda bazı faturaları ödemekte zorlanırken gösterişli hayatınızı..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Vick Hope, üstsüz bir nostaljik tatil fotoğrafını paylaştıktan sonra 'kış aylarında gösterişli yaşam tarzını sergilediği' için eleştirilince trollere karşılık vermek zorunda kaldı. "Ülkenin %95'i şu anda bazı faturaları ödemekte zorlanırken gösterişli hayatınızı sergilediğiniz için teşekkürler" yorumları sonrası ünlü isim yanıt verdi.

İngiliz TV ve radyo sunucusu Vick Hope eski günlerden bir tatil pozunu paylaşınca olanlar oldu. Vick Hope tatil fotoğrafı paylaştığı için 'göz alıcı yaşam tarzını sergilediği için' eleştirildi.


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ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

34 yaşındaki radyo sunucusu, Instagram'da önceki bir tatilinden plajda üstsüz bir fotoğraf paylaşarak ocak hüznünü atmaya çalışırken beklenmedik tepkiler aldı.

Bir takipçi "Çok çalıştığınızı biliyoruz ama neredeyse şubat ayındayız, hava berbat ve hepimiz biraz güneş ışığı almak isteriz. Ülkenin %95'i şu anda bazı faturaları ödemekte zorlanırken gösterişli hayatınızı sergilediğiniz için teşekkürler" yazdı.

Bir başkası ise "Neredeyse Şubat oldu, hava buz gibi insanlar parasız" yorumunda bulundu.

Ünlü isim ilk tepkiye "Tatilde değilim, bugün işteydim, tüm hafta boyunca işteydim, havanın çok soğuk olduğunun farkındayım, şu anda donuyorum. Bu geçmiş bir tatilden kalma bir fotoğraf" yanıtını verdi.

Vick, diğer yoruma ise "Tamam bir dahaki sefere zaman tünelini aydınlatmak için bu gece fırtınada işe gidip gelirken çekilmiş bir fotoğrafımı paylaşacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tatil fotoğrafı
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