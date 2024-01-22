Vick Hope, üstsüz pozu yüzünden sert eleştirilere maruz kaldı! "Ülkenin %95'i şu anda bazı faturaları ödemekte zorlanırken gösterişli hayatınızı..."

Bir takipçi "Çok çalıştığınızı biliyoruz ama neredeyse şubat ayındayız, hava berbat ve hepimiz biraz güneş ışığı almak isteriz. Ülkenin %95'i şu anda bazı faturaları ödemekte zorlanırken gösterişli hayatınızı sergilediğiniz için teşekkürler" yazdı.