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    4. Yaşlanmayı resmen tersine çevirdi! "61 yaşındayım ama 38 yaşında birinin vücuduna sahibim"

    Yaşlanmayı resmen tersine çevirdi! "61 yaşındayım ama 38 yaşında birinin vücuduna sahibim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.04.2024 10:10
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    Yeni nesil Benjamin Button olarak adlandırılan Dave Pascoe, 61 yaşında olmasına rağmen oldukça fit ve sağlıklı görüntüsü sayesinde dikkatleri bir anda üzerine çekti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan bölgesinde yaşayan Pascoe, "Emekli bir ağ güvenliği uzmanı olarak artık tam zamanlı bir biyohackerım. Genetik saatimi geri döndürmeye kendimi adadım" dedi.

    Yaşlanmaya meydan okuyan 61 yaşındaki emekli mühendis Dave Pascoe kendisine ait web sitesinde yaşlanmayı geciktirdiğini iddia ettiği günlük rutinini paylaşınca bir anda ilgi odağı haline geldi. Günlük 158 besin takviyesi aldığını iddia eden Pascoe ayrıntılı egzersiz ve diyet planını paylaştı.

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    GÜNLÜK RUTİNİNİ PAYLAŞTI

    Sağlık süresinin ömründen önce sona ermesini istemediğini dile getiren Pascoe, "Sağlık süremin ömrümden önce sona ermesini istemiyorum. Amacım onları mümkün olduğunca eşit hale getirmek. Benim beklentim en az 95 yaşına kadar müthiş bir formda yaşamak. Bu süreyi 110 yaşına kadar bile taşıyabilirim" dedi.

    Pascoe, alarm saati kurmadığını ve bunun yerine doğal bir şekilde uyanana kadar uyuduğunu dile getirirken bu sürenin genellikle gün doğumundan önce olduğunu sözlerine ekledi. Uyandıktan sonra 15 dakikalık yer esnemeleri ve 5 dakikalık mini trambolin hareketleriyle güne başladığını ifade eden Pascoe, "Dişlerimi fırçalyıp dilimi sıyırıyorum. Sonrasında kalsiyum-D-glukarat ve D3 vitamini hapı da dahil olmak üzere 82 sabah takviyesi almak için bir saat bekliyorum. Güneş ışığı almak için hızlı bir yürüyüş ya da koşu için dışarı çıkıyorum" diye konuştu.

    "KENDİMİ STRESE SOKMUYORUM"

    "KENDİMİ STRESE SOKMUYORUM"

    Dışarıdaki koşu ya da yürüyüşün sonrasında direnç ile ağırlık antrenmanı yapan Pascoe, saunada şvitz yiyerek ve 45 dakikaya kadar meditasyon yaparak güne devam ediyor. Kahvaltıda yeşil bir muz ve chia fındık yediğini söyleyen Pascoe, "Eğer bir veya daha fazlasının gerçekleştirilmesini engelleyecek bir şey ortaya çıkarsa, bu konuda strese girmiyorum. İyi bir yapıya ve disipline sahip olmak harika olsa da, hayattaki en iyi şeylerden bazıları kendiliğinden gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

    "İSTEDİĞİM KADAR YİYORUM"

    "İSTEDİĞİM KADAR YİYORUM"

    Günün geri kalanında nadiren öğle yemeği yediğini ifade eden Pascoe, "Her zaman organik, otlarla beslenmiş sığır eti, serbest gezinen tavuk veya serbest avlanan balıkları tercih ederim. Rengarenk sebze çeşitleriyle, yemeklerimde düzenli olarak sarımsak, otlar ve lahana turşusu eklerim. Çoğu zaman basit karbonhidratları sınırlayarak, kilo almadan ve görünüşe göre yaşlanma hızımı artırmadan istediğim kadar yiyorum" dedi.

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