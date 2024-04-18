Yaşlanmayı resmen tersine çevirdi! "61 yaşındayım ama 38 yaşında birinin vücuduna sahibim"

Pascoe, alarm saati kurmadığını ve bunun yerine doğal bir şekilde uyanana kadar uyuduğunu dile getirirken bu sürenin genellikle gün doğumundan önce olduğunu sözlerine ekledi. Uyandıktan sonra 15 dakikalık yer esnemeleri ve 5 dakikalık mini trambolin hareketleriyle güne başladığını ifade eden Pascoe, "Dişlerimi fırçalyıp dilimi sıyırıyorum. Sonrasında kalsiyum-D-glukarat ve D3 vitamini hapı da dahil olmak üzere 82 sabah takviyesi almak için bir saat bekliyorum. Güneş ışığı almak için hızlı bir yürüyüş ya da koşu için dışarı çıkıyorum" diye konuştu.