'Yatak odasında kardeşim yüzünü çeviyor' itirafıyla çok konuşulan yapışık ikizler 62 yaşında hayatını kaybetti

18 Eylül 1961'de Pensilvanya'da dünyaya gelen ikiz kardeşler kısmen kaynaşmış kafataslarıyla, hayati kan damarlarını ve beyinlerinin %30'unu paylaşarak doğdular. Doktorlar ikilinin 30 yaşını geçemeyeceğini söyledi. Fakat ikizler ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi'nde açıklanmayan nedenlerden dolayı vefat ettiğinde 62 yaşındaydı. 62 yaşındaki yapışık ikizler dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri olarak tarihe geçmeyi başardılar.
Yapışık ikiz kardeşler Lori ve George Schappell, imkansız olarak görülen pek çok duruma meydan okuyarak defalarca dünya basınındaki manşetlerde kendilerine yer bulabilmişti. Özellikle ikili birbirlerinden bağımsız hayat yaşadıklarını vurguluyordu.
İkizler ilk olarak daha önce eski adı Dori olan George'un transseksüel olduğunu açıklamasıyla manşetlere çıkmıştı. George'un spina bifida'sı vardı ve Lori'nin ittiği tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşıyordu.
George ve Lori birbirlerine bağlı olmalarına rağmen çok farklı hayatlar yaşadılar. George bir müzisyen, Lori ise bowling oyuncusuydu. Lori 1990'larda bir hastanenin çamaşırhanesinde çalışıyordu ve programını George'un konserlerine göre ayarlıyordu. İkili, George'un performans sergileyebilmesi için dünya çapında Almanya ve Japonya dahil ülkelere seyahat etti.
Pennsylvania'da iki yatak odalı bir dairede bağımsız olarak yaşıyorlardı. Her birinin kendi yatak odası vardı, her gece ikisi arasında değişiyordu ve hatta duş perdesini bariyer olarak kullanarak ayrı ayrı duş alıyordu.
Yuva kurmak istediğini dile getiren Lori, kardeşiyle birbirlerine mahremiyet gösterdiklerini dile getirerek, "Aşk hayatımıda mahremiyet sağlıyoruz. Yatak odasında kardeşim yüzünü çeviriyor" demişti.