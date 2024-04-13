'Yatak odasında kardeşim yüzünü çeviyor' itirafıyla çok konuşulan yapışık ikizler 62 yaşında hayatını kaybetti

George ve Lori birbirlerine bağlı olmalarına rağmen çok farklı hayatlar yaşadılar. George bir müzisyen, Lori ise bowling oyuncusuydu. Lori 1990'larda bir hastanenin çamaşırhanesinde çalışıyordu ve programını George'un konserlerine göre ayarlıyordu. İkili, George'un performans sergileyebilmesi için dünya çapında Almanya ve Japonya dahil ülkelere seyahat etti.