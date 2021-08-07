Yeni Nesil Ajan XXX2 filmi konusu nedir? Yeni Nesil Ajan XXX2 filmi oyuncuları kimler?

2005 yılında vizyona giren Amerikan yapımı Yeni Nesil Ajan XXX2 filminin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sevilen film bugün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Peki Yeni Nesil Ajan XXX2 filmi konusu nedir?

Yeni Nesil Ajan XXX2 filmi konusu nedir?

Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Yeni Nesil Ajan XXX2 filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Filmde Amerika hükümetinin derinlerinde olan radikal bir grup muhalif tarafından, sevilen başkanın suikast için hedef alınması ile beraber politik değişim rüzgârları da koridorlarda uğuldamaktadır. Sadece iki kişi anarşi ve özgürlük arasında ayakta kalmaya direnmektedir.

Augustus Gibbons, Milli Güvenlik Teşkilatı’ndaki görevi sırasında gizli karargâhta uğradığı saldırıdan henüz çok yeni kurtulmuştur. Özel şekilde yetiştirilmiş olan asker Darius Stone, askeri hapishanededir. Gibbons bir kez daha bir yabancının kendisine ihtiyacı olduğunu fark eder ve Stone onun adamıdır. Yeni XXX ajanı isyancıları ortaya çıkartmak durumunda kalacaktır. Artık bu ülkenin tek umudu olmuştur.

Oyuncuları kimler? Ice Cube - Darius Stone Samuel L. Jackson -Ajan Augustus Gibbons Peter Strauss - Başkan James Sanford Xzibit -Zeke Willem Dafoe- Savunma Genel Sekreteri General George Deckert Scott Speedman - Ajan Kyle Steele