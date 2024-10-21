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  4. Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı... 'Şüpheli bebek ölümü' ihbarı yağıyor

Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı... 'Şüpheli bebek ölümü' ihbarı yağıyor

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.10.2024 07:03
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Türkiye'yi sarsan yenidoğan skandalı şimdi de Anadolu'ya sıçradı. İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelerde yaşanan bebek ölümlerine sebep olan 'yenidoğan çetesi' hakkında hakkında Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan da benzer ihbarlar geldiği belirtiliyor. Bu dört ilde faaliyet gösteren bazı özel hastanelerde yoğun bakım ünitelerine sevk edilen bazı bebeklerin sahte epikriz raporu düzenlenerek hastanede fazla süre yatırıldığı, bu bebekler arasında şüpheli ölümlerin olduğu iddia edildi.

Yenidoğan çetesi skandalı Türkiye'yi sarmaya başladı, İstanbul ve Tekirdağ'ın ardından şimdi de Andolu'ya sıçradı. Herkesi dehşete düşüren çete hakkında Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan da benzer ihbarlar geldiği öğrenildi.

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Gelen ihbarlar arasında ‘32 haftalık bir bebeğin ameliyat olması gerektiği, bunun için de üniversite hastanesinden özel bir hastaneye sevk edildiği yer aldı.

Aynı ihbarda tedavinin 1 ay sürdüğü ve bebeğin süreç içerisinde vefat ettiği’ şeklinde ihbarların da bulunduğu ifade edildi.

Bir başka ihbarda ise şeker hastası olduğu için kuvözde yatırılan bebeğin ailesine, ‘patolojik sarılık olduğu ve karaciğeri ile böbreklerinin iflas ettiği’ bilgisinin verildiği ancak ölüm raporunda ‘doğal ölüm’ yazdığı iddia edildi.

BEBEĞİN KİMLİĞİNİ BİLE AİLEYE VERMEMİŞ

BEBEĞİN KİMLİĞİNİ BİLE AİLEYE VERMEMİŞ

Bu olayda, tedaviyi gerçekleştiren doktorun, bebeğin kimliğini aldığı ve aileye bir daha geri vermediği de öne sürüldü.

AİLEDEN PARA İSTENMİŞ

AİLEDEN PARA İSTENMİŞ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bir başka ihbarda ise aileden nitrikoksit gaz tedavisi için para istendiği, bunun karşılığında fatura kesileceği söylenmesine rağmen yapılmadığı iddiası yer aldı.

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