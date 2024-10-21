Yenidoğan skandalı büyüyor! 4 ile daha sıçradı... 'Şüpheli bebek ölümü' ihbarı yağıyor

Bir başka ihbarda ise şeker hastası olduğu için kuvözde yatırılan bebeğin ailesine, ‘patolojik sarılık olduğu ve karaciğeri ile böbreklerinin iflas ettiği’ bilgisinin verildiği ancak ölüm raporunda ‘doğal ölüm’ yazdığı iddia edildi.