Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Bluzunu kaldırmasını affetmediler: Final maçından men edildi

Boksör Danielle Hemsley, Dublin'deki Kingpyn's High Stakes turnuvasında Aleksandra Daniel'e karşı kazandığı zaferi üstünü kaldırıp büyük göğüslerini göstererek kutladı. Görüntüler canlı olarak yayınlanırken kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Hemsley göğüslerini gösterdiği için Kingpyn Boks finalinden men edildi.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADILAR

Hemsley’in final maçında yer almayacağının açıklandığı mesajda, “Hayranlara mümkün olan en iyi etkileyici boks etkinliklerini getirmeye çalışırken dövüş sonrası olayın bazı izleyicileri rahatsız etmiş olabileceğini kabul ediyoruz ve bu olayın Kingpyn dövüş gecelerinden beklenen standartları karşılamadığını takdir ediyoruz. Yayın sırasında bulunan herkesten özür dileriz. Olaya karışan dövüşçü final etkinliğinde görünmeyecek ve bokstan biraz uzaklaşmaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.