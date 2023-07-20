Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Bluzunu kaldırmasını affetmediler: Final maçından men edildi

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Bluzunu kaldırmasını affetmediler: Final maçından men edildi

20.07.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dublin'deki Kingpyn şovunda boksör Danielle Hemsley, galibiyet sevincini kutlamak için bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini göstermişti. Ünlü boksörün sevinç gösterisini affetmediler ve turnuvanın finalinden men edildiği açıklandı.

Boksör Danielle Hemsley, Dublin'deki Kingpyn's High Stakes turnuvasında Aleksandra Daniel'e karşı kazandığı zaferi üstünü kaldırıp büyük göğüslerini göstererek kutladı. Görüntüler canlı olarak yayınlanırken kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Hemsley göğüslerini gösterdiği için Kingpyn Boks finalinden men edildi.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMADILAR

4

Hemsley’in final maçında yer almayacağının açıklandığı mesajda, “Hayranlara mümkün olan en iyi etkileyici boks etkinliklerini getirmeye çalışırken dövüş sonrası olayın bazı izleyicileri rahatsız etmiş olabileceğini kabul ediyoruz ve bu olayın Kingpyn dövüş gecelerinden beklenen standartları karşılamadığını takdir ediyoruz. Yayın sırasında bulunan herkesten özür dileriz. Olaya karışan dövüşçü final etkinliğinde görünmeyecek ve bokstan biraz uzaklaşmaya karar verdi” ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

 Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı

 Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“İlişki yaşayamaz” eleştirisinden sonra küplere bindi! “Sadık bir insanım”“İlişki yaşayamaz” eleştirisinden sonra küplere bindi! “Sadık bir insanım”
Cesur giyim tarzını savundu! “Şişmanım ve gururluyum”Cesur giyim tarzını savundu! “Şişmanım ve gururluyum”
Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”
Anahtar Kelimeler:
Boks

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Günün Videosu

Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!
Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

2 yaşındaki çocuğu arıyorlar! Kurt saldırısı, biçerdöver darbesi...

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.