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Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm fragmanı! Yeni bölüm ne zaman?

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones'un 8. sezon 3. bölümü Twitter'da rekor kırdı. GoT ile ilgili 7.8 milyon tweet atıldı. 3. bölümde Akgezenlerle olan savaşın son bulmasının ardından Game of Thrones 8. sezon 4. yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. İşte yeni bölümün fragmanı ve yayınlanacağı tarih...

Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm fragmanı! Yeni bölüm ne zaman?

Game of Thrones 8. sezon 3. bölümü HBO tarafından yayımlandı. Yeni bölümü ile Twitter’da rekor kıran Game of Thrones’un 8. sezon 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında taht savaşının kaldığı yerden devam edileceği görünüyor.

YENİ REKOR GELDİ

Nisan ayından tüm dünyayı etkisi altına alan Game of Thrones, yeni bir rekora imza attı. Son sezonun üçüncü bölümü “The Long Night”, yaklaşık 7,8 milyon tweet ile televizyon tarihinin sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu.

GAME OF THRONES YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Game of Thrones’un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

  1. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

  2. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

  3. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Game of Thrones’un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Game Of Thrones’un yeni sezonunu izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor.

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