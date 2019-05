Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm yayınlandı

Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm bugün yayınlandı. Türkiye saati ile sabah saatlerinde tüm dünya ile aynı anda yayınlanan Game of Thrones S8B4 bir çok olaya şahitlik yaptı. Spoiler olmasın diye detaylarına girmeyeceğimiz GoT 8. sezon 4. bölümün nasıl yasal olarak izleneceğini sizlerle paylaşıyoruz.

Anlatacağımız bu yöntem ile aynı Netflix’te olduğu gibi Game of Thrones’un 8. sezonunu Türkçe altyazılı 1080P yani Full HD olarak izleyebilirsiniz. Gelin hep birlikte Game of Thrones’un 8. sezonunu izlemek için ne yapmanız gerektiğine göz atalım.

Game of Thrones’un 8. sezonun üçüncü bölümünü izlemek için öncelikle Digiturk hesabınızın olması gerekiyor. Digiturk Play Eğlence Paketi‘ne aylık 12,90 TL‘ye üye olduktan sonra beIN CONNECT’e girerek Game of Thrones’un 8. sezonunu izleyebilirsiniz.

beIN CONNECT‘in Web, telefon ve tablet uygulamarından Game of Thrones’un sadece 8. sezonunu değil tüm sezonlarını izleyebilirsiniz. Orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak izleyebileceğiniz Game of Thrones’un tüm bölümleri 1080P yani Full HD kalitesinde sizleri bekliyor olacak.

İnternette Game of Thrones izle, Game of Thrones 8.Sezon izle, Game of Thrones 8.Sezon Torrent ve Game of Thrones 8.Sezon indir gibi yöntemlerin illegal olduğunu belirtelim. Bu yüzden GoT’u üzelemek istiyorsanız Türkiye’deki tek legal yani yasal yöntemin beIN CONNECT olduğunun altını çizelim.

