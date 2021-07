Game of Thrones hayranlarına 2 yeni müjde

HBO Max, Game of Thrones'tan ilham alan animasyon dizilerini seyirciyle buluşturacak. Şirket en az iki potansiyel şov üzerinde daha çalışıyor.

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) öncesini anlatacak olan House of the Dragon ise 2022'de yayında olacak.

"HOUSE OF THE DRAGON MUHTEŞEM"

Variety'ye verdiği bir röportajda diziye dair konuşan HBO ve HBO Max'in içerik yöneticisi Casey Bloys, House of the Dragon'ın halihazırda çekimleri gerçekleştirilen tek spin-off olduğunu söyledi.

Bloys diğer dizilerin farklı üretim aşamalarında olduğunu belirtti: "Pek çok kişi şu anda 10 dizinin çekim aşamasında olduğunu düşünebilir. Bir tanesi 2022'de yayımlanacak. Diğer senaryoların nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."

House of the Dragon'ın nasıl göründüğüne dair soruyaysa Bloys şu şekilde yanıt verdi: Muhteşem görünüyor.