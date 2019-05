İlginç Game of Thrones araştırması! Kim ne kadar konuştu?

Ceterai verilerine göre dizide kadın karakterlerin en çok diyaloğunun olduğu bölüm 4. sezonun, 5. bölümü olan "First of His Name" (İsminin Birincisi) idi. Bu bölümde Cersai Lannister ve Daenerys Targaryen'ın konuştuğu süre erkeklerinkine neredeyse eşitti yani bölümün yarısını oluşturdu.

Öte yandan kadınlar karakterlerin en az duyulduğu bölüm, diyalogların 6'da birinin kadınlara ait olduğu 1. sezonun 7. bölümü "You Win or You Die" (Ya kazanırsın, ya da ölürsün) olarak kayda geçti. Bu bölüm, aynı zamanda karakterlerin hikayelerini anlatmak için salt seks sahnelerini en çok kullandığı bölümdü.

Süreç ilerledikçe bu durum iyiye gitti ve 7. sezonda kadın diyaloglarının oranı üçte bir ile en yüksekti.

Haberg, "Olumlu bir gidişat olduğunu ummuştuk ama elimizdeki veriler tam tersini gösteriyor" diyor.

Dizinin final sezonunda ise bu oran en düşüktü - toplam konuşma süresinin 5'te birlik kısmı kadın konuşmalarına ayrıldı.

Son sezonun 4. bölümü The Last of the Starks (Starkların Sonuncusu) kadınlara konuşma süresinin yüzde 20'sini ayırdı.

ABD'de Pazar günü yayınlanan dizinin final bölümü ise bu açıdan en olumsuz bölüm oldu. Erkek karakterlerin konuşmaları yüzde 80'i, kadınlar ise yüzde 20'yi oluşturdu.

GÖRÜP DE DUYAMADIĞIMIZ KADINLAR

Son sezonda güçlü kadın karakterlerin temsil edildiği düşünülürse bu veriler bazı hayranları şaşırtabilir. Daenerys'ten Arya Stark'a pek çok kadın, savaş ve mücadelelerde ön safhalarda yer aldı.