MAGAZİN

Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams'in yeni rolü...

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams yeni bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Williams'ın oynayacağı yeni dizi bir komedi dizisi olacak.

Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams'in yeni rolü...

2011 yılında başlayan Game of Thrones yolculuğuyla büyük bir şöhrete kavuşan Maisie Williams bir komedi dizisiyle ekranlara geri dönecek.

Maisie Williams, Two Weeks to Live isimli Sky'da yayınlanacak komedi dizisi için çalışmalara başlandı.

Williams'ın canlandıracağı karakter, babasının ölümünden sonra kırsalda yaşamaya başlayan uyumsuz bir karakter olan Kim Noakes.

Kim, bu yaşadığı büyük olaydan sonra gerçek dünyaya adapte olmaya çalışacak.

Yolculuğunda iki farklı kişiyle tanışan Noakes, bu karakterlerle birlikte ellerinde bir torba dolusu parayla hem katil bir hayduttan hem de polislerden kaçıyor.

Dizinin oyuncu kadrosuna katılan Williams şunları söyledi: Yeni bir diziye başlamak için sabırsızlanıyorum. Bence Two Weeks to Live'de büyük bir potansiyel var ve bu harika ekiple inanılmaz bir iş gerçekleştirmek istiyorum.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Konsere akın ettiler! Yer bulamayınca...Konsere akın ettiler! Yer bulamayınca...
'Bakışların hep kalbime aksın böyle''Bakışların hep kalbime aksın böyle'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Game of Thrones arya stark Maisie Williams

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı

Yıldız ismin menajeri F.Bahçe'yi açıkladı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Her şey yüzlerce turistin gözleri önünde yaşandı

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilan Çiçek Deniz'in son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Aleyna Tilki'nin konserine akın ettiler! Yer bulamayınca...

Konsere akın ettiler! Yer bulamayınca...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den romantik kutlama

'Bakışların hep kalbime aksın böyle'

Nina Agdal tarla pozuyla olay oldu!

Tarlada soyunup annesine fotoğraf çektirdi

Ayşe Arman'dan Selin Ciğerci tepkisi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Zerrin Özer boşanma kararının ardından konuştu

Zerrin Özer boşanma kararının ardından konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.