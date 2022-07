Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'dan ilk fragman geldi

HBO'nun tüm dünyada büyük bir kiteleye sahip olan Game of Thrones'un başarısından yola çıkarak hazırladığı House of the Dragon için geri sayım başladı. Game of Thrones evreninin ilk devam dizisi House of the Dragon'dan bir yeni fragman geldi.

TARGARYEN HANEDANLIĞINI ANLATACAK

Yayınlanan fragmanında kostümler, efektler öne çıkan dizi Targaryen hanedanlığını kendi içerisindeki taht mücadelesini ve bir yandan da Demir Taht üzerindeki iddialarını korumaya çalışmasını konu alacak. Dizinin ilk gösterimi 21 Ağustos'ta olacak

Yeni fragman, Kral I. Viserys'in demir tahtta oturduğu Westeros'un değişken dünyasına bir bakış sağlıyor. Kral Viserys, tahtın varisini düşünürken en büyük çocuğu Prenses Rhaenyra Targaryen'e bakar. Bununla birlikte dizinin oyuncu kadrosunda Milly Alcock, Eve Best, Emily Carey, Paddy Considine, Olivia Cooke, Ryan Corr, Emma D'Arcy ve Matt Smith gibi isimler yer alıyor.