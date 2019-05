Game of Thrones'un yaratıcısı yanıtladı: Kitaplar da dizininin bittiği gibi mi bitecek?

Dizinin hayranlarının sıkça sorduğu soruları bir blog üzerinden yanıtlayan Martin, "Yazacağım son iki kitabın el yazısıyla 3 bin sayfadan fazla olmasını bekliyorum. Daha fazla sayfa, daha fazla sahne, daha fazla bölüm eklemem gerekirse ekleyeceğim" yazdı.

Martin, yazısının devamında "Hikaye nasıl bitecek diye sorduğunuzu duyuyorum. TV dizisi ile aynı mı? Farklı mı? Evet ve hayır. Ve evet. Ve hayır. Ve evet. Ve hayır. Ve evet. Ve hayır" ifadelerini kullandı.

Yazısında hayranların "Peki dizininki mi, kitaplarınki mi? Hangisi gerçek son olacak?" sorularına da yanıt verdi. Bunun aptalca bir soru olduğunu ifade eden Martin, "Ben yazarım, siz okursunuz, sonra da kendi kararınızı verirsiniz" dedi.

Ünlü yazar, serinin son iki kitabı "Kışın Rüzgarları" (The Winds of Winter) ve Bir Bahar Hayali (A Dream of Spring) kitaplarını bitireceğine söz verdi ancak bir tarih belirtmedi.

Dizinin son üç sezonunun Martin'in verdiği notlardan yola çıkarak DB Weiss ve David Benioff yazmıştı. Bu nedenle birçok GoT takipçisi kitabın diziden farklı bir sona sahip olabileceğini iddia etmişti.

Dizinin finali karışık tepkiler almıştı.