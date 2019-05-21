Mynet Trend

Game of Thrones'un yaratıcısı yanıtladı: Kitaplar da dizininin bittiği gibi mi bitecek?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
KÜLTÜR SANAT  | 21.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinin uyarlandığı "Buz ve Ateşin Şarkısı" kitap serisinin yazarı George RR. Martin, "Kitapların sonu diziden farklı mı olacak" sorusuna "Evet ve hayır" diye yanıt verdi. Game of Thrones dizisi bu hafta itibariyle noktalansa da "Buz ve Ateşin Şarkısı" serisinin son iki kitabı henüz yayımlanmadı.

Game of Thrones'un yaratıcısı yanıtladı: Kitaplar da dizininin bittiği gibi mi bitecek?

Dizinin hayranlarının sıkça sorduğu soruları bir blog üzerinden yanıtlayan Martin, "Yazacağım son iki kitabın el yazısıyla 3 bin sayfadan fazla olmasını bekliyorum. Daha fazla sayfa, daha fazla sahne, daha fazla bölüm eklemem gerekirse ekleyeceğim" yazdı.

Martin, yazısının devamında "Hikaye nasıl bitecek diye sorduğunuzu duyuyorum. TV dizisi ile aynı mı? Farklı mı? Evet ve hayır. Ve evet. Ve hayır. Ve evet. Ve hayır. Ve evet. Ve hayır" ifadelerini kullandı.

Yazısında hayranların "Peki dizininki mi, kitaplarınki mi? Hangisi gerçek son olacak?" sorularına da yanıt verdi. Bunun aptalca bir soru olduğunu ifade eden Martin, "Ben yazarım, siz okursunuz, sonra da kendi kararınızı verirsiniz" dedi.

Ünlü yazar, serinin son iki kitabı "Kışın Rüzgarları" (The Winds of Winter) ve Bir Bahar Hayali (A Dream of Spring) kitaplarını bitireceğine söz verdi ancak bir tarih belirtmedi.

Dizinin son üç sezonunun Martin'in verdiği notlardan yola çıkarak DB Weiss ve David Benioff yazmıştı. Bu nedenle birçok GoT takipçisi kitabın diziden farklı bir sona sahip olabileceğini iddia etmişti.

Dizinin finali karışık tepkiler almıştı.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli olduNetflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu
Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones buz ve ateşin şarkısı kitap George R.R. Martin

En Çok Okunan Trend Haberler

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Binali Yıldırım ile vatandaş arasında güldüren sohbet

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Nusret'ten altın kaplama hamburger! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur ve rüzgar uyarısı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu

Netflix'in en çok izlenen 10 filmi belli oldu

Prof. Dr. Mehmet Y. Yahyagil’in son kitabı Küreselleşme Girdabında Kültür: Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı üzerine söyleşi

Modern Zamanlarda Mutluluk Arayışı

Rakım Erkutlu vefatının 71. yılında eserleriyle anıldı

Rakım Erkutlu vefatının 71. yılında eserleriyle anıldı

Bozcaada Caz Festivali 2019 programı açıklandı!

Bozcaada Caz Festivali 2019 programı açıklandı!

Mamut Art Project sanatseverlerle buluştu

Mamut Art Project sanatseverlerle buluştu

Mezarı bulunamayan yazar: Sabahattin Ali

Mezarı bulunamayan yazar: Sabahattin Ali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.