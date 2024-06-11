Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşım! Haluk Levent uyardı: Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen...

Gamze Özçelik geçtiğimiz günlerde Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile evlenince gerek sade güzelliği gerekse gelinliğiyle gündeme geldi.

Ünlü ismin evlilik haberi sosyal medyada gündem olduktan sonra bir sosyal medya kullanıcısı, Gamze Özçelik için çirkin bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya kullanıcısı 'Gamze Özçelik ne kadar değişmiş, maşallah nurlanmış. Nokia 6600 cep telefonum vardı açar izlerdik' paylaşımı ile X platformunda tepki çekti.

Özçelik'in geçmiş dönemlerde yaşadığı istismar ile dalga geçen sosyal medya kullanıcısına tepkiler büyürken Haluk Levent dayanamadı.

"HAYDİ SİLELİM"

Levent bu kişiye mesaj atarak "Merve! Yapmamalısın! Eski erkek arkadaşı tarafından ilişkisi ifşa ve istismar edilen kadın için bunları yazmak kadın onuruna inandığımız değerlerin tümüne aykırıdır. Yakinen biliyorum yıllardır insanlık için emek veriyor.

Haydi silelim twiti" dedi.

Kullanıcı ise paylaşımı kaldırdı.

2000'li yıllarda Gamze Özçelik'in görüntüleri internete sızdırılmış ve Özçelik'in eski sevgilisi Gökhan Demirkol tecavüzle suçlanmıştı.







