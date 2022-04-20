Garip rekor! Tam 292 kez Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmini izleyerek Guinness Dünya Rekorunu kırdı

Florida’da yaşayan Ramiro Alanis isimli bir adam Marvel’in en sevilen kahramanlarından biri olan Örümcek Adam hayranlığını uç noktalara taşıdı. Başrolünü Tom Holland’ın üstlendiği Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi tam 292 kez izledi. Alanis , filmi 16 Aralık 2021'den 15 Mart 2022'ye kadar 292 kez izleyerek Guinness Dünya Rekoru kırdı ve haberi paylaşmak için Twitter'a gitti.
2019 yılında Avengers: Endgame filmi 191 kez izleyerek Guinness Rekor denemesi yapan Alais’i; Kaamelott: First Taksit filmini 204 kez izleyen Arnaud Klein geride bırakmayı başarmıştı. Alais, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmini 292 kez izleyerek rekor kırmanın yanında daha öncesinde kaptırdığı rekoru da geliştirmeyi başardı.
292 Cinema Productions attended of the same Film - @SpiderManMovie— El Tigre Vengador (@agalanis17) March 15, 2022
My swing got to it’s end…????????❤️????
Thank you all.@TomHolland1996 @SonyPictures @jnwtts @ComicBook @GabyMeza8 #SpiderMan #SpiderManNoWayHome @MarvelStudios #marvel @GWR #TigreVengador @Zendaya #MCU #GWR #movies pic.twitter.com/GdujHslShN
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