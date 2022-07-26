Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunları ne iş yapar? Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, yemeği sanata dönüştürme konusunda ilgisi bulunan kişilerin keyifle yaptıkları bir meslek dalıdır. Bölüm, öğrencilerine yemek ile ilgili her konuda detaylı bilgiler verir. Bu bilgiler arasında temel gıdalar hakkında bilgiler de bulunur.

Restoranların yanı sıra turizm sektöründe de boy gösteren gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunları için önem taşıyan tek faktör leziz yemekler hazırlamak ve müşterilerin doymasını sağlamak değildir. Bu bölümden mezun olan kişiler göze hitap etmeyi ve özel sunumlar hazırlamayı da kural edinir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü iş olanakları açısından pek çok bölüme göre çok daha şanslıdır. Mezunlar eğitimlerini tamamladıktan sonra özel sektörde pek çok alanda hızlı bir şekilde iş bulabilir. Bu eğitimi tamamlayan kişiler genellikle otellerde, restoranlarda, turistik gemilerde çalışabilir. Ayrıca, gastronomi ile ilgilenen medya kurumları ve kamu sektöründe de çeşitli iş imkanlarından bahsedilebilir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü nedir?

Özellikle son yılların popüler bölümlerinden olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü; mutfak ve yemek ile ilgilenen kişilere, bilimsel eğitimler veren keyifli bir bölümdür. Bu bölümden mezun olanlar mutfak sanatları konusunda da bilgi sahibi olur. Ayrıca öğrenciler, yiyecekler ve ya içecekler hakkında detaylı bilgilere sahip olabilir. Bilimsel ya da sanatsal bakış açısına sahip olmak gibi önemli kazanımları da vardır. Aynı zamanda verilen eğitimlerin sonucunda bu sektöre nitelikli çalışanlar yetiştirmek temel amaçtır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü bir lisans programıdır ve bölümün eğitim süresi toplamda 4 yıldır. 8 dönemden oluşur. Öğrencilerin mezun olabilmek için 240 AKTS krediye ulaşmaları gerekir. Üniversitelerin tüm mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün tamamlanması gereken 60 gün süren bir stajı da vardır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü sözel puan ile öğrenci alan bir bölüm olsa da, bölümde sayısal derslere de yer verilir. Bölümün ilk yıllarında kimya ve biyoloji derslerine de yer verilir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunları ne iş yapar?

Eğitim hayatı ile ilgili seçim yapan hemen herkes gelecekte nasış bir iş yaşamı ile karşılaşacağını merak eder. Özellikle son yıllarda birçok mesleki eğitimin çoğalmasıyla birlikte öğrencilerin de çeşitli alanlara ilgileri artmaya başladı. Gastronomi ve mutfak sanatları son dönem popüler olan bölümlerden biridir. Öğrenciler bölümden mezun olduktan sonra çeşitli iş imkanlarına sahip oluyor. Eğitim hayatlarının dışında almış oldukları, kendilerini geliştirecek çeşitli kurslarla, çalışma alanlarını çeşitlendirme şansına da sahipler. Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunları için özel sektörde geniş bir iş imkanı vardır. Ayrıca kendi işletmelerini kurarak mesleki kariyerlerine farklı bir yön de verebilirler.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunları; mutfak şefi başta olmak üzere yönetici, gıda kontrolcüsü, aşçı, tüketim şefi, gurme, sous şef olarak çalışabilir. Aynı zamanda AR-GE Ürün geliştirme Uzmanı, yemek yazarı ya da Executive şef de olabilir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunları nerelerde çalışır?

Bölümlerin çeşitlenmesiyle birlikte iş imkanları da daha fazla olmaya başladı. Öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra okudukları bölümün sunduğu imkanları çok daha iyi değerlendirebilmek için kendini geliştirmeye devam ediyor. Ülkemizde özellikle son yıllarda popüler hale gelen bölümlerden biri olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü, iş imkanları açısından hem özel sektörde hem de kamu da mezunların yüzünü güldürüyor.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunlarının kamuda iş bulabildiği gibi özel sektörde de çeşitli iş imkanlarına sahip. Bazı mezunlar kariyer yaşamlarına kendi işlerini yapmayı seçerek de devam edebiliyor. İş olanakları konusunda pek çok sayıda sektörden daha rahat iş bulabilen mezunlar, eğer bu alana ilgileri varsa mutlaka tercihlerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden yana kullanıyor. Lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişiler genellikle otellerde, restoranlarda ve turistik gemilerde daha rahat iş buluyor.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Hangi Derslere Yer Verilir?

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü, teorik eğitimin yanı sıra uygulama derslerine ve tecrübe edinmeye dayalı yoğun bir program sunar. Öğrenciler zamanlarının büyük bir kısmını mutfağa ait olan dersliklerde geçirir. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü dersleri hangileridir, bir göz gezdirelim.

Gastronomi ve de Mutfak Sanatları için Gıda Teknolojisi,

Yiyecek Hizmetleri ve İçecek Hizmetleri,

Yiyecek Üretimleri,

Dünya Mutfak Kültürleri,

Yiyecek Maliyet Kontrolü,

İçecek Maliyet Kontrolü,

Mutfak Yönetimi,

Şarap Bilimi,

Temel Pastacılık,

Mutfak Planlaması,

Tabak Tasarımı gibi oldukça çeşitli derslere yer verilir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü İçin Hangi Adaylar Daha Uygundur?

Mutfağı sevmeyen birinin bu bölümü seçmesi çok uygun değildir. Bu bölüm aynı zamanda çok fazla fiziksel güç gerektirir. Bu bölümü seçecek adayların çok sabırlı olması gerekir. Mezunlar mesleğe başladıktan sonra evde geçirilen zamandan çok daha fazlasını mutfakta geçirir. Ancak bir o kadar da eğlenceli bir meslektir. Her mesleğin zorluğu olduğu gibi bu mesleğin de bazı zorlukları olduğu için bu mesleği seçecek kişilerin öncelikle bu alanı sevmeleri gerekir.

Dikkatli ve titiz olmaları da mesleğin olmazsa olmazlarındandır. Kendilerini geliştirmeye açık olmaları ve dünya mutfaklarını yakından takip etmeleri gerekir. Zaman yönetimi konusunda da kendilerini geliştirmiş olmaları oldukça önemlidir. Yabancı dil bilmeleri meslekleri için önemli bir katkıdır. Eğitimleri süresince kendilerini her alanda geliştirmeye devam etmeleri gerekir. Sayısal derslerden çok sözel derslere eğilimi olanlar için çok daha uygun bir bölümdür.



