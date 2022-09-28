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Gaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz

28.09.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan "Kuzey Akım 1" ve "Kuzey Akım 2" boru hatlarındaki sızıntılar sonrası gözler Moskova'ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu sızıntıların 'Rusya'nın sabotajı' olduğu iddialarına yanıt vererek, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi aptalca ve saçma" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca boru hatlarında yaşanan sorunlardan kendilerinin de etkilendiğini belirterek, "Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz" dedi.

Gaz krizi derinleşiyor! Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 petrol boru hattında yaşanan sorunlar nedeniyle Rusya’nın suçlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" dedi.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntısı ülkeler arasındaki gerilimi artırdı.

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İDDİALARI TEK TEK CEVAPLADI

Danimarka ve Norveç’in yanı sıra Batılı ülkeler de boru hatlarındaki sorunların sabotaj temelli olabileceği ve sorunların giderilememesi konusunda Rusya’yı suçlarken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu iddialara yanıt verdi. Kendilerine yönelik suçlamaları "aptalca" olarak nitelendiren Peskov, "Bu tür senaryoların dillendirilmesi oldukça tahmin edilebilir ve aynı zamanda tahmin edilebilir düzeyde aptalca ve saçma" ifadelerini kullandı.

"NEYİ TAMİR EDECEĞİMİZİ HENÜZ BİLMİYORUZ"

Boru hatlarında yaşanan sorunlardan kendilerinin de etkilendiğini belirten Peskov, "Bu bizim için büyük bir sorun. Kuzey Akım 2’nin tüm bölümleri gazla dolu. Tüm sistemler pompalamaya hazır. Bu gaz oldukça pahalıya mal oluyor ve havayla karışıyor. Danimarkalılardan ve İsveçlilerden bilgi beklememiz gerekiyor. Çok sayıda izleme ekipmanına sahipler ve kimse o ekipmanlar tarafından tespit yapılmadan bu borulara yaklaşamaz. Bu özellikle askeri uzmanlar tarafından iyi bilinir" ifadelerini kullandı.

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Danimarka ve Norveç’ten, gaz boru hattındaki durumla ilgili bilgi talep ettiklerini de söyleyen Peskov, "Neyi tamir edeceğimizi henüz bilmiyoruz. Neyi tamir edeceğimizi bilmezsek nasıl onarabiliriz? Orada ne olduğunu Danimarka ve Norveç’ten öğrenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

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"ABD, UKRAYNA’DAKİ ÇATIŞMANIN TARAFI OLMAYA GİDEREK DAHA FAZLA YAKLAŞIYOR"

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kuzey Akım 2 boru hattının faaliyetlerini sonlandırmaya yönelik girişimlerde bulunulacağına yönelik ifadelerini de hatırlatan Peskov, "Neyi kastetmişti? Bilmiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, referandum ile Rusya’ya katılma yönünde oy kullanan Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerine karşı, Kiev’in kendilerinin gönderdiği silahları kullanabileceğini söylemesine de yorumda bulunan Peskov, "ABD tarafı bu çatışmaya giderek daha fazla giriyor ve taraf olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor. Bu son derece tehlikeli" diye konuştu. Peskov ayrıca referandum ile Rusya’ya katılmak isteyen bölgelerde Rusya’nın askeri operasyonlarına devam edeceğini de belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki Bornholm Adası’nın kuzeydoğusunda 2, Kuzey Akım 2 hattında ise Dueodde’nin güneyinde 1 sızıntı olduğu bildirilmiş, sızıntıların ardından gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına "yasak bölgeler" oluşturulduğu aktarılmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya doğal gaz kuzey akım 2
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