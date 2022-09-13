Vanaları kapatan Putin açık açık ilan etti: Avrupa bu kış donmuş olacak

Ukrayna'daki savaş sonrası Batı'nın tepkisini alan ve birçok yaptırımla karşılaşan Rusya lideri Putin, adeta meydan okudu. Rusya'nın uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Putin, “Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak.“ ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ SEVKİYATINI DURDURDU

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor. Bu tarihten beri birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya yaptırım uygularken, Rus doğal gaz şirketi Gazprom da çeşitli sebeplerle ihracatı azalttı. 14 Haziran’dan başlamak üzere en az bir büyük Avrupalı müşterisine 'mücbir sebep' bildiriminde bulunan Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğal gaz sevkiyatını 'belirsiz bir süreliğine' durdurdu.

AVRUPA'YA YENİDEN AÇILMAYACAK

Rus gaz devi Gazprom, Kuzey Akımı doğal gaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa’ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

YÜZDE 35'İNİ RUSYA'DAN KARŞILIYORLARDI

Savaşın başlangıcına kadar Avrupa ülkeleri enerji ihtiyacının ortalama yüzde 35'ini Rusya'dan karşılıyordu. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkesi Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yüzde 50'den fazlası Rusya'dan temin ediliyordu.

Almanya Başbakanı Scholz Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle beraber Kuzey Akım 2 doğal gaz hattı projesinin iptal olduğunu açıklamıştı.

