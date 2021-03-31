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Gaza gelen Heidi Klum kendinden geçti

31.03.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz fiziğiyle hayranlarından her zaman tam puan alan 47 yaşındaki model Heidi Klum, evinde geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Gaza gelen Heidi Klum kendinden geçti

Heidi Klum, son zamanlarda Instagram’da oldukça aktif olan ünlü isimlerin başında geliyor. 8 milyona yakın takipçisiyle sık sık fotoğraf ve video paylaşan 47 yaşındaki model, bu videolarına yeni birini daha ekledi.

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Yatak odasından paylaştığı videoda, Heidi Klum uzun sarı saçlarını savurarak dans ediyor. Heidi Klum videonun altına şu notu ekledi: "Yiippppiii Pazartesi, yapılacak çok şey var ama önce dans edelim"

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Yaklaşık 40 saniye süren video kısa sürede yarım milyon izlenme oranını aştı.

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Anahtar Kelimeler:
Heidi Klum Instagram
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