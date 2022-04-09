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Gazeteci ile MHP'den istifa eden Sedat Kılınç yumruklu saldırıya uğramıştı! 6 kişi gözaltına alındı

09.04.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile geçen günlerde MHP'den istifa eden Kocasinan Meclis Üyesi iş insanı Sedat Kılınç'a yumruklu saldırıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Gazeteci ile MHP'den istifa eden Sedat Kılınç yumruklu saldırıya uğramıştı! 6 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de, dün ramazan ayı dolayısıyla Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki yerel bir televizyon kanalının stüdyosunda düzenlenecek program öncesi, iş insanı Sedat Kılınç, bir grubun yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Azim Deniz de tarafları ayırmaya çalışırken darbedildi. İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılıp bir süre dövüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

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Kendi imkanlarıyla kentteki farklı hastanelere giden Deniz ile Kılınç, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Postası Gazetesi ve Televizyonu isimli iş yerine zarar verme ve darp olayıyla ilgili olarak bahse konu gazete ve televizyonun sahibi ve genel yayın yönetmeni olan Azim Deniz ve Kocasinan Belediyesi Meclis üyesi Sedat Kılınç'ın darbedilmesi olayına karıştığı tespit edilen 6 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

SALDIRI KINANDI

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti de olayı kınadı. Cemiyetin yayımladığı mesajda, "Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz'e yönelik saldırı gerçekleşmiştir. Her ne kadar bu saldırının hedefi doğrudan gazeteci Azim Deniz olmasa da bir basın kuruluşunun kalabalık bir grup tarafından basılması ve program konuğunun darbedilmesi, olayı engellemek isteyen gazeteci Azim Deniz’in de aynı şekilde şiddete maruz kalması asla kabul edilemez. Bu tarz saldırıların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri görevini yapmaya davet ediyor, saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi. (DHA)

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Gözaltı MHP
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