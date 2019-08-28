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Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenle hayatını kaybetti. Şule Yüksel Şenler'in ölüm haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi;

"Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

ererr

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ

Gençliğin Izdırabı
Hidayet
Bize Ne Oldu
İslam'da ve Günümüzde Kadın
Duyuşlar
Her Şey İslam için
Uygarlığın Gözyaşları
Huzur Sokağı
Kız ve Çiçek
Sağ El
Bir Bilinçli Öğretmen
Yılanla Tilki

Gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatı, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan tarafından kaleme alındı.

Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı.

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