Gazeteciye tokat atmıştı! Muharrem Sarıkaya şimdi de okuyucuya tepki gösterdi: "Hödük..."

Geçtiğimiz aralık ayında bir yayın sırasında, ses kontrolü yapan muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya, yaptığı hareketle herkesi şoke etmiş ve büyük tepki çekmişti. Yaşananlar sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve Habertürk'teki yazılarına ara veren Sarıkaya, daha sonra ise geri dönerek yazılarına devam etti.

Tokat olayı halen gündemde olay Muharrem Sarıkaya şimdi de, bir Twitter kullanıcısına attığı mesaj ile tepki çekti.

Habertürk’ün sosyal medya hesabından paylaşılan yazısının altına “Bu adamı hala okuyan var mı?” şeklindeki yorumla karşı karşıya kalan Sarıkaya’nın kullanıcıya verdiği cevap dikkat çekti.

"OKUMA YAZMAYI ÖĞREN HÖDÜK"

"Kerim" adlı Twitter kullanıcısının iddiasına göre Muharrem Sarıkaya, söz konusu paylaşıma mesaj atarak tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“Önce okuma yazmayı öğren hödük. Yazdığın yazıya bir bak. Okuma yazma bilmeyen senin gibiler okuyamaz. Takıldın trol kuyruğuna ama mahkemede de bunu tekrar edersin değil mi? Özrünü o gün kabul etmeyeceğim ve senden iyi bir tazminat alacağım. Hödüklüğün bedelini anlarsın o gün trol.”

"MAHKEMEYE VERMEKLE TEHDİT ETMİŞ"

Aldığı cevaba tepki olarak yeni bir paylaşımda bulunan kullanıcı, Habertürk’ü etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Dün yazarınız Muharrem Sarıkaya’nın yazısını paylaştığınız twitinizin altına ‘Bu adamı hala okuyan var mı?’ diye yazmıştım. Yazarınız bu duruma çok sinirlenmiş ve bana ekteki mesajı atarak mahkemeye vermekle tehdit etmiş.”

Sarıkaya’yı, yazdıklarından dolayı mahkemeye vereceğini de ekleyen Twitter kullanıcısı, “Ayrıca Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı gibi üstatlarla köşe komşuluğu yapan kişileri özenle seçmenizi bir okuyucunuz olarak teklif ediyorum. Sevgiler” şeklinde ifadeler kullandı.



