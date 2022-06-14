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Öldürülmeden önce katilinin adını söylemiş! 2 gencin cansız bedeni saatlerdir aranıyor...

14.06.2022 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de, evden ayrıldıktan sonra arkadaşıyla buluşan ve kendilerinden 5 gündür haber alınamayan iki gençle ilgili yeni gelişme yaşandı. 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile 17 yaşındaki Hasan Akköse'nin öldürülüp su kuyusuna atıldığı düşünülürken, itiraflar sonrası başlatılan çalışmalar devam ediyor. Dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir devam ederken, Akköse'nin, öldürülmeden saniyeler önce katilinin adını söylediği ortaya çıktı.

Öldürülmeden önce katilinin adını söylemiş! 2 gencin cansız bedeni saatlerdir aranıyor...

Denizli’de kendilerinden 5 gündür haber alınmayan iki gencin bulunması için dibi taş ve toprakla doldurularak kapatılmış su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar 20 saattir devam ediyor.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine "Arabayı yıkıyorum baba" diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İki arkadaşın içerisinde bulunduğu ve PTS kayıtlarından Denizli yönüne gidip geri geldiği belirlenen otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Aracın yanında kan izlerine rastlanılan arama çalışmalarında, iki gencin telefonları da 200 metre ileride arazide parçalanmış halde bulundu. Kayıp iki gencin en son görüştüğü 8 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma genişletildi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTLER

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusundan başlandı. Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develikuyusu mevkiindeki su kuyusuna atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi.

SU KUYUSUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda, iş makineleriyle dün sabah saat 08.00 sıralarında başlatılan çalışmalar, zaman zaman etkili olan yağışa rağmen 20 saattir devam ediyor. Yaklaşık 10 metrelik su kuyusunda Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde titizlikle yürütülen çalışmalara, gece saatlerinde yeni bir iş makinesinin daha katıldığı, çalışmaların yakın bir zamanda bitirilebileceği öğrenildi.

Öte yandan, kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı, aynı zamanda akrabası olan M.A’nın adını söylediği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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