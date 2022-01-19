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Son Dakika: Gaziantep'i kar vurdu: İl dışına araç çıkışı durduruldu

19.01.2022 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Gaziantep’te etkili olan kar çileye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda, vatandaşlar ise araçlarda saatlerce mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar araçları bırakıp evlerine yürüyerek gitti. İl dışına araç çıkışı durduruldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada ""51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Gaziantep’te öğlen saatlerinde etkisini arttıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı tipi ile birlikte etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde mesai bitiminde yollar tamamen kilitlendi. Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvaylarında aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı. Araçlarda bulunan on binlerce kişi ise çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek, ulaşabildi. Yollarda kayan araçlar nedeniyle uzun süreli trafik keşmekeşinin yaşandığı kentte, normalde yaklaşık 10 dakika süren yolculuklar bile 4-5 saat sürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

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ARAÇLARI BIRAKIP EVLERİNE YÜRÜYEREK GİTTİLER

Toplu taşıma araçlarında ve özel araçlarla seyir eden başta kadın, çocuk ve ihtiyarlar olmak üzere on binlerce kişi, kar, tipi nedeniyle kapanan yollardaki araçlarda saatlerce mahsur kaldı.

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Onlarca kilometrelik araç konvoylarının oluştuğu yollarda saatler süren bekleyişin ardından vatandaşlar, soğuk ve tipiye rağmen saatlerce yürüyerek evlerine gitti. Şehrin bazı yerlerinde trafik tamamen durmasına noktasına gelirken bazı vatandaşlar araçları bırakıp evlerine yürüyerek gitti.

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OTOBÜSLERİ İTEREK KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Toplu taşıma araçları ile evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, zaman zaman kara saplanan otobüsleri iterek kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yetersizliğinden yakınarak, yetkililere tepki gösterdi.

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VALİ GÜL: ŞEHİR DIŞINA ARAÇLARIN GİDİŞİ DURDURULDU

Vali Davut Gül, yazılı açıklamasında, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini bildirdi.

İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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FATMA ŞAHİN: 51 SANTİMETRE KAR YAĞIŞI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de AA muhabirine, öğle saatlerinde başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının eksi 3 derece olarak ölçüldüğünü aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"51 santimetre kar yağışı. Tüm teknik ekibimizle yaklaşık 160 iş makinesi, 600 personelle sahada yaşanan tıkanmaları çözmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah şu anda sıkışık olan bölgelerin büyük bölümü açıldı. Onkoloji ve Kuzeyşehir kısmı rahatladı, havalimanı yolu açık. Abdulkadir Yüksel Bulvarı da rahatladı. Sıkıntı şu an için 2 tane tır burada devrildiği için D400 yolunda. İlgili mercilerle yolun açılması için görüştük. Üniversite bölgesinde de tıkanma var. Amacımız sabah halkımız uyandığında, işe gitmek istediğinde rahat etsin. Şu an yaşanan sorunlar, sabah yaşanmasın istiyoruz. Tüm ekip olarak çabamız bu, bu amaçla sabaha kadar çalışacağız." (AA/İHA)

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Fatma Şahin Gaziantep
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