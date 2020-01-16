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Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat

GAZİANTEP (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu, Gaziantep'te "Gulyabani", Malatya'da ise "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı oyunu sahneleyecek.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Lale Oraloğlu'nun uyarladığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği oyunda Aslı Artuk, Nejat Armutçu, Pınar Sesveren, Berkay Veli, Umut Toprak, Cansu Arslan ve Doruk Burak Altunkaya rol alıyor.

Oyunda, geçim zorluğu çeken ve aile dostlarının yardımıyla, adı "peri yuvası"na çıkan köşkte hizmetçilik yapmaya götürülen kadının başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, 17 Ocak Cuma saat 20.00 ve 18 Ocak Cumartesi 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Bu arada komedyen Tolga Çevik, "Tolgshow" adlı tek kişilik gösterisini Gaziantepliler için sahneleyecek.

Yönetmen Fırat Parlak ve "minik" lakaplı müzisyen Özer Atik'in de eşlik ettiği tamamı doğaçlamadan oluşan gösteri, 17 Ocak Cuma saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

- Malatya

Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı oyunu Malatya'da sahneleyecek.

Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, Sinan Pekinton'un yönettiği oyunda, eski bir İstanbul mahallesinde "kurgulanmış" bir aşkın hikayesi, saraydan uzaklaştırılan Mahitab'ın, Aksaray'ın bir sokağına taşınmasıyla başlayan ateşli bir aşk hikayesi anlatılıyor.

Dekor tasarımını Hasan Yavuz, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Zeynel Işık, müziğini Nedim Yıldız, dans ve hareket düzenini Asena Melikoğlu'nun yaptığı oyunda Ebru Uysal, Ali Fuat Davutoğlu, Ergin Özdemir, Özgür Cengiz, Özgür Deniz Kaya, Burçak Kaya, Tamay Açıkel, Volkan Demirer, Sinem Lökbaş, Meray Saygı, Ezel Erkman, Fikriye Musluoğlu, Gül Öz, Öykü Yılmazer, Buse Çağla Çelik, Dilek Ersoy, Cem Sel, Kağan Tekin, Volkan Çendik rol alıyor.

Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 18 Ocak 2019 Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de beğeniye sunulacak.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa bu hafta 2 tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 18 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te "Arkadaşım olur musun'' adlı çocuk oyununu, Şair Nabi Kültür Merkezi'nde minik sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ekip, aynı gün ve yerde saat 20.00'de de "Duvarların Ötesinde" adlı oyunu sahneleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep, Gulyabani, tiyatro,

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