Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat

GAZİANTEP (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu, Gaziantep'te "Gulyabani", Malatya'da ise "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı oyunu sahneleyecek.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Lale Oraloğlu'nun uyarladığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği oyunda Aslı Artuk, Nejat Armutçu, Pınar Sesveren, Berkay Veli, Umut Toprak, Cansu Arslan ve Doruk Burak Altunkaya rol alıyor.

Oyunda, geçim zorluğu çeken ve aile dostlarının yardımıyla, adı "peri yuvası"na çıkan köşkte hizmetçilik yapmaya götürülen kadının başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, 17 Ocak Cuma saat 20.00 ve 18 Ocak Cumartesi 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Bu arada komedyen Tolga Çevik, "Tolgshow" adlı tek kişilik gösterisini Gaziantepliler için sahneleyecek.

Yönetmen Fırat Parlak ve "minik" lakaplı müzisyen Özer Atik'in de eşlik ettiği tamamı doğaçlamadan oluşan gösteri, 17 Ocak Cuma saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

- Malatya

Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını" adlı oyunu Malatya'da sahneleyecek.